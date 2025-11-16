В воскресенье, 16 ноября, в Украине идет 1362-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 16 ноября

9:15 Кадры пожара на объектах энергетики Одесской области, где сегодня были прилеты беспилотников.

8:50 Минувшей ночью произошли новые удары по энергетике Одесской области, сообщает Минэнерго. В регионе зафиксированы отключения электричества.

В пострадавшем районе развернуты "пункты несокрушимости". Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание.

Местные паблики писали, что удар "Шахедов" был по району Белгород-Днестровского.

8:28 Россия за сутки потеряла 860 солдат, сообщает Генштаб ВСУ.