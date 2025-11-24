В понедельник, 24 ноября, в Украине идет 1370-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 24 ноября

12:26 Поступают противоречивые сведения о ситуации в Покровске.

Командующий штурмовыми войсками Манько заявил, что ВСУ смогли отбросить противника и зачистить центральные районы города. Также "удалось максимально перерезать логистические маршруты" армии РФ, из-за чего россиянам "крайне сложно захватить Покровск полностью".

Однако украинский военный Мучной утверждает, что в Покровске "никакой зачистки центра нет и в помине", а все это "чистый п@здеж для малолеток".

По его данным, центр города "держится на честном слове, потому что россияне там зарылись капитально", обустроив позиции в зданиях. А чтобы хотя бы минимально подвинуть фронт, ВСУ нужно привлечь минимум шесть бригад.

"И потому все боятся вслух признать, что кусок города мы реально не контролируем, потому что это политический удар", - пишет Мучной.

Тем временем Минобороны РФ утверждает, что российская армия в Покровске захватила микрорайоны Горняк и Шахтёрский в центральной и южной частях города.

12:08 Москву атаковал беспилотник, его сбили, сообщил мэр Собянин.

11:53 Минобороны РФ заявляет о захвате села Затишье на подступах к Гуляйполю в Запорожской области. На карте Deep State оно уже находится полностью в серой зоне.

Гуляйполе является важным укрепрайоном ВСУ в области.

11:48 Последствия вечернего обстрела Харькова.

10:40 В Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях были прилеты по объектам энергетики, сообщает Минэнерго.

Самая сложная ситуация на Днепропетровщине: без света там остались более 60 тысяч потребителей.

10:35 О взрывах и пожаре в Павлограде сообщают местные телеграм-каналы.

10:22 В Одесской области ночью дроны поразили портовую инфраструктуру. Повреждено оборудование и загорелось неиспользуемое судно, сообщает ОВА.

09:00 Видео подрыва гранаты 21 ноября в Суворовском военкомате Одессы.

08:08 Ночью россияне атаковали беспилотниками село Жадовое Черниговской области. Зафиксировано попадание в неэксплуатированное здание местной пожарной команды, а также в жилой дом и хозяйственное сооружение, сообщает ГСЧС.

В результате ударов возник пожар, по предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

08:06 В Харькове вследствие вчерашнего налета "Гераней" уже четверо погибших и по меньшей мере 13 пострадавших, включая двоих детей, сообщает ГСЧС.

Дроны атаковали Шевченковский и Салтовский районы. Разрушены здания, горели три жилых дома и объект инфраструктуры.