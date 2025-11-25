Россияне пытаются перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ).

"Россияне намерены окружить Мирноград, продвигаясь в сторону населённых пунктов Ровное и Светлое", - говорится в сообщении.

Между тем российские телеграм-каналы вчера написали, что дорога между Покровском и Мирноградом уже физически перерезана и Мирноград полностью окружен, а Покровск целиком захвачен.

Также они опубликовали видео, как утверждается, пораженной украинской техники на дороге к северо-западу от Мирнограда.

Другие российские каналы не подтверждают полного окружения Мирнограда, но пишут, что все дороги вокруг города уже превратились в зону боев и фактически стали непроездными.

Украина окружение города отрицает. Как заявляет командование ВСУ, не только Мирноград не окружен, но и центр Покровска контролируют украинские войска. При этом согласно карте DeepState вне серой зоны (то есть вне зоны боев) остается лишь узкая полоса к северу от Мирнограда.

Командование ВСУ подтверждает активные штурмовые действия россиян в Мирнограде. Войска РФ заходят малыми пехотными группами.

"Враг движется круглосуточно, а для корректировки своих перемещений использует воздушные дроны", - добавляет корпус.

Украинский военный с позывным "Мучной" пишет, что северный район высоток в Мирнограле сыплется.

"Там просто не оставляют зданиям шансов выжить. Враг не играет, он тупо сносит всё, что стоит на их траектории. На объективном наблюдении чётко видно, как работает ФАБ-3000, то есть они уже перешли в режим "сравнять с землёй", чтобы не ввязываться в долгие городские бои", - пишет военный.

По его словам, россияне продвинулись также в восточной части Мирнограда, пытаясь одновременно проломить оборону и по линии высоток, и с флангов.

Ранее мы сообщали, что из разных подразделений ВСУ поступают противоречивые данные о ситуации в Покровске.

Война в Украине идет 1371-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 25 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.