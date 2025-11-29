Восстановить утраченные позиции обороны в Покровске Донецкой области для ВСУ уже "объективно невозможно".

Об этом заявил заместитель командира батальона "Волки Да Винчи" Алексей Махринский в интервью изданию "Чесні новини".

По словам военного, уже более половины города находится под контролем РФ.

"Мы долго держали Покровск от того, чтобы россияне проникли туда. Сейчас по факту мы понимаем, что идут городские бои и, возможно, половина или немного больше половины Покровска уже за ними. За счёт их преобладающего человеческого ресурса объективно сейчас, как я думаю, возобновить потерянное положения невозможно", – сообщает офицер.

"Тем не менее, это не означает, что мы должны отдавать хотя бы один дом без максимальных усилий. Соответственно россиянам очень сложно. Они часто блефуют: рассказывают про какие-то эфемерные котлы. У них действительно имеется преимущество в технике, дронах, человеческом ресурсе; но, если бы они могли, они продвинулись бы вперёд намного дальше", – добавил Махринский.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной назвал заявление о зачистке россиян в Покровске "п@здежом для малолеток".

