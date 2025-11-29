Зафиксированы новые продвижения российских войск вокруг Гуляйполя Запорожской области.

Об этом сообщает военный паблик Deep State.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ривнополья и Гуляйполя", - говорится в сообщении.

По обновлённой карте, серая зона распространяется уже на восточную окраину города.

Ранее мы писали о том, что Силы обороны Юга Украины удалили из своего телеграмм-канала сообщение о стабилизации фронта в районе Гуляйполя Запорожской области.

Напомним, по данным украинских пабликов под Гуляйполем сохраняется напряжённая ситуация. Военный паблик Deep State сообщает, что российские военные уже "массово" фиксируются в окрестностях населенного пункта.

Перед этим народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что российские военные уже находятся в Гуляйполе Запорожской области.

Война в Украине идет 1375-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 29 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

