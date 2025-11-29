Армия РФ продвинулась вокруг Гуляйполя. Deep State публикует обновленную карту
Зафиксированы новые продвижения российских войск вокруг Гуляйполя Запорожской области.
Об этом сообщает военный паблик Deep State.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ривнополья и Гуляйполя", - говорится в сообщении.
По обновлённой карте, серая зона распространяется уже на восточную окраину города.
Ранее мы писали о том, что Силы обороны Юга Украины удалили из своего телеграмм-канала сообщение о стабилизации фронта в районе Гуляйполя Запорожской области.
Напомним, по данным украинских пабликов под Гуляйполем сохраняется напряжённая ситуация. Военный паблик Deep State сообщает, что российские военные уже "массово" фиксируются в окрестностях населенного пункта.
Перед этим народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что российские военные уже находятся в Гуляйполе Запорожской области.
Война в Украине идет 1375-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 29 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.
