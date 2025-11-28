Силы обороны Юга Украины удалили из своего телеграмм-канала сообщение о стабилизации фронта в районе Гуляйполя Запорожской области.

Напомним, там сообщалось, что "возле Гуляйполя 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление и вернули контроль над ситуацией на направлении".

Сообщение сопровождалось видео боевых действий.

Между тем, в соцсетях обратили внимание на то, что деревья на этом видео зеленые. То есть, оно было снято давно. Явно не в ноябре. Некоторые комментаторы пишут, что видео было снято в Тёткино (Курская область РФ) летом нынешнего года.

Напомним, по данным украинских военных пабликов под Гуляйполем сохраняется напряжённая ситуация. Бои идут уже в окрестностях, а, по данным нардепа Безуглой, уже и в самом городе.

Война в Украине продолжается 1374-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 28 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ снова продвинулась у Гуляйполя в Запорожской области. Также под Покровском противник вышел на окраины ключевой точки обороны – села Гришино к северо-западу от города. По сообщению украинского военного, отряды РФ оттуда уже выбиты, но ситуация на этом участке фронта тревожная.

