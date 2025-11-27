Анализируем итоги 1373-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ снова продвинулась около Гуляйполя, сообщает Deep State. Украинские военные сообщают, что на восточные окраины поселка начали заходить российские ДРГ.

Deep State пишет о "хаосе" в обороне Гуляйполя, в ходе которого подразделения самовольно покидали позиции, был дружественный огонь, а 9 украинских военных попали в плен и были расстреляны россиянами. По данным паблика, ситуация была "в шаге" от потери поселка, но сейчас ее удалось стабилизировать.

Обострение началось с потери Полтавки и Успеновки, попытки отбить позиции провалились, россиянам удавалось проникать через оборону ВСУ, "один из батальонов потерял управление и люди были брошены на произвол судьбы" и почти две роты, "не понимая, что им делать", начали массово выходить из района Зеленого Гая и Высокого.

Перед этим командование направило в этот район дополнительные силы, начался дружественный огонь. Четверо пилотов FPV были взяты в плен и, по заявлению паблика, расстреляны. Как пишет DeepState для поддержки были брошены группы прикрытия, но еще пятерых бойцов из них россияне взяли в плен западнее Зеленого Гая и также расстреляли.

Паблик заявляет, что на сегодняшний день благодаря взаимодействию подразделений и переброске 225 ОШП (считается одним из лучших в ВСУ) ситуацию удалось стабилизировать и замедлить продвижение РФ, выставить новую линию обороны. К расследованию случившегося привлечены правоохранительные органы и военный омбудсмен.

Под Покровском россияне вошли на окраины ключевого села Гришино к северо-западу от города, сообщил украинский боец с позывным "Мучной". По его словам, их оттуда уже выбили, но "ситуация тревожная".

Военные перспективы

Ситуация на фронте станет одним из главных факторов ведущихся сейчас переговоров по плану Трампа. Об этом пишут западные СМИ, говорят эксперты и заявляют ключевые игроки.

Переговоры по Украине проходят на фоне ухудшения ситуации на фронте, пишет британский журнал The Economist.

"По нескольким важным показателям дела Украины обстоят все хуже. У неё кончаются солдаты. Российские инвестиции в массовое производство беспилотников окупаются: они перекрывают пути снабжения Украины за линией фронта. А новое оружие, находящееся в разработке — реактивные ударные беспилотники и планирующие бомбы — грозит сделать города на востоке страны, такие как Харьков и Днепр, непригодными для жизни", - говорится в статье.

Другая газета - Politico - приводит слова представителя Трампа Дрисколла о том, что Россия сделала рывок в ракетах, что грозит при продолжении войны коллапсом украинской энергетики и экономики.

На закрытой встрече в Киеве предупредил европейских дипломатов, что Россия вышла на такой объем производства дальнобойных ракет, который позволяет ей не только регулярно применять их по Украине, но и накапливать запас, пишет New York Times со ссылкой на дипломатов, присутствовавших на встрече.

Он заявил, что Москва строит ракеты быстрее, чем успевает их запускать, и уже формирует растущую "подушку" вооружений. Поэтому, со слов представителя Трампа, урегулирование нужно как можно скорее - нарастающая ракетная угроза может нанести Украине сокрушительный удар и потенциально выйти за ее пределы.

Также Дрисколл заявил, что при сохраняющемся темпе пусков Украина рискует истощить запасы перехватчиков, тогда как Россия продолжит наращивать арсенал.

Это "усилило ощущение срочности заключения соглашений", заявляют участники встречи. Ранее о том, что одной из причин ускорения переговоров стала угроза потери Украиной критической энергетики, писало AP.

Со стороны украинских военных экспертов также звучат мрачные прогнозы относительно фронта.

"Ситуация очень напряжённая. Настроение у людей и так плохое, я не хочу ухудшать его ещё больше, но скажу, что ситуация очень напряжённая, очень плохая. Если дальше всё будет происходить так же, то дальше мы будем терять — понемногу, побольше — но мы будем терять земли. Они захватят Покровск, потом зайдут в Днепропетровскую область, потом пойдут на Запорожскую область, потом перепрыгнут через реку и захватят обратно Херсон, пойдут на Николаев. Так оно и будет происходить, к сожалению, при таком руководстве и при таком отношении к войне", - заявил генерал ВСУ Дмитрий Марченко, который в начале войны руководил обороной Николаева.

Сегодня переговоры по Украине прокомментировал Владимир Путин (к чему мы еще вернемся ниже). В этом контексте он прокомментировал и ситуацию на фронте. По его словам, РФ способна захватить всю Донецкую область, а ВСУ "могут потерять боеспособность".

"А дальше что? Дальше Комсомольск, а севернее Купянск, Славянск, Северск. В Комсомольске уже идут боевые действия", - заявил Путин.

Отметим, что самый ближний к линии фронта город, который носил название Комсомольск находится в Полтавской области в 300 километрах от зоны боев. Сейчас он переименован в Горишние Плавни и боевых действий там нет. Не исключено, что Путин оговорился и имел в виду Константиновку. Бои в городе подтверждал Deep State.

Также Путин заявил, что армия РФ почти захватила Волчанск и подошла на 1,5-2 км к Гуляйполю и "пойдет дальше".

"Те, кто на Западе понимает, к чему может привести ситуация на земле, требуют от Киева некоторых уступок. Вооружённые силы Украины могут потерять боеспособность. Сворачивание фронта неизбежно", - заявил Путин.

Что происходит с переговорами?

Глава Офиса президента Ермак сегодня подтвердил, что очередные переговоры с американской делегацией по мирному плану состоятся до конца недели.

По данным СМИ, в Киев снова приедет министр армии США Дрисколл. А на следующей неделе Уиткофф встретится с Путиным в Москве.

Как мы уже писали, на прошлой неделе Трамп передал через Дрисколла Зеленскому мирный план, со многими пунктами которого Киев не согласился.

После этого украинская и американская делегация в Женеве на встречи внесли в него изменения и сократили до 19 пунктов. А наиболее спорные вопросы (включая вывод ВСУ из Донбасса) отложили до личной встречи Трампа и Зеленского.

Однако Трамп во вторник заявил, что будет встречаться с Зеленским и Путиным, только после того как обе страны согласуют общие позиции по мирному соглашению.

После этого и стало известно о том, что Дрисколл на этой неделе поедет в Киев, а Уиткофф на следующей неделе в Москву.

По одной из версий, Дрисколл будет вновь убеждать украинские власти пойти на ключевые уступки (Донбасс, НАТО, ограничение армии), чтобы затем, включив эти нормы, повезти на следующей неделе обновлённый мирный план в Москву.

Путин сегодня сообщил, что план Трампа по миру в Украине из 28 пунктов после переговоров США и Украны в Женеве был разделен на четыре части, которые Россия готова предметно обсуждать. Один из таких пунктов российский президент сразу же и согласовал: Путин заявил, что Россия готова зафиксировать на бумаге, что у нее нет агрессивных планов в отношении Европы (это было одним из пунктов мирного плана Трампа).

Также он подтвердил, что Россия по-прежнему требует от Украины территориальных уступок как условие прекращения огня.

Путин сказал, что если украинские войска уйдут из "занимаемых территорий", тогда "мы прекратим боевые действия, не уйдут - добьемся военным путем". Напомним, в плане Трампа предусмотрен вывод ВСУ со всей территории Донецкой области. Но украинские власти считают это требование неприемлемым.

Далее Путин назвал одним из ключевых моментов в переговорах с США международное "признание суверенитета России" над захваченными территориями Украины. Напомним, в плане Трампа как минимум США готовы были признать Донецкую, Луганскую области, а также Крым российскими.

Российский президент объяснил это тем, что признание - пусть и не со стороны Киева - станет предохранителем от будущих попыток Украины вернуть себе территории.

"Нам нужно, чтобы наши решения были международно признаны, основными международными игроками. Одно дело территории находятся под российским суверенитетом и в случае нарушения договоренностей это будет нападение на РФ со всеми вытекающими ответными мерами России или это будет восприниматься как попытка вернуть законно принадлежащую Украине территорию. Поэтому нам нужно признание, но не от Украины сегодня", - заявил Путин.

Он также снова заявил о "нелегитимности" украинского руководства. По его словам, "подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы".

При этом Путин сказал, что "в будущем мы сможем договориться с Украиной. И заявил, что в Украине "достаточно много здоровых людей, которые хотят выстроить отношения с Россией". "Путин начал кастинг пятой колонны", - уже прокомментировали последнее заявление близкие к Банковой телеграм-каналы.

Так или иначе, но Путин дал понять, что вопрос смены руководства Украины и проведение выборов сразу после завершения войны для него остаются среди приоритетных.

Впрочем, неизвестно, как описанные Путиным российские условия отразятся на бумаге, когда Уиткофф привезет в Москву очередную версию плана, который Дрисколл накануне будет обсуждать с Украиной.

Украина же пока явно отказывается идти на ключевые для РФ уступки, прописанные в плане Трампа. Речь идет об ограничении численности ВСУ после завершения войны, отказе от вступления Украины в НАТО и, главное, о передаче России всей территории Донецкой области.

На что рассчитывает при этом Зеленский?

Судя по комментариям из Вашингтона там намерены все ж таки тем или иным способом побудить Киев пойти на уступки (с учетом того, что рычагов воздействия на Москву у США гораздо меньше). А в качестве главного аргумента убеждения используются тезисы: "военная ситуация развивается не в пользу Украины, дальше условия будут еще хуже, Россия и так рано или поздно захватит всю Донецкую область, а может и другие территории". О том же, как мы видим, постоянно заявляет и Путин, и его союзники (например, Лукашенко).

Однако на украинские власти эти аргументы пока не действуют. Потому что у них есть своя стратегия, которую поддерживают и крупнейшие европейские страны. Стратегия эта состоит в том, что войну нужно продолжать вести дальше в расчете на то, что силы России, рано или поздно иссякнут.

Расчет-максимум на то, что, по мере затягивания войны, в РФ обострятся все проблемы и противоречия (социальные, межнациональные и т.д.), санкции и атаки ВСУ по инфраструктуре будут все в большей степени бить по экономике и доходам бюджета, большие жертвы на фронте вызовут необходимость мобилизации, которая может привести к протестам и резкому росту социально-политической напряженности. По итогу внутри РФ начнется дестабилизация, хаос и смута с развалом армии и государства. Что откроет Украине дорогу к военной победе.

Расчет среднего уровня на то, что описанные выше процессы внутри РФ даже если и не приведут к смуте, к дестабилизации и к развалу армии и государства, то, по крайней мере, сильно ограничат возможности России далее продолжать войну, а потому она будет вынуждена заключить перемирие по линии фронта с условиями для Украины лучшими, чем предлагаются сейчас.

Расчет-минимум на то, что если Россия сохранит внутреннюю устойчивость и способность наступать дальше, захватив за год-полтора полностью Донецкую область и продвинувшись в других регионах, то тогда и можно будет завершить войну по линии фронта. Военно-политическое руководство Украины "сохранит лицо", заявив, что "ВСУ смогли обескровить российскую армию и остановить ее наступление, после чего Кремль был вынужден согласиться с нашим давним требованием прекратить огонь по линии фронта".

Если сформировать кратко, то эта стратегия звучит примерно так: "вы говорите, что Путин и так захватит всю Донецкую область? Так пусть попробует. Это ему задача еще на год минимум при нынешних темпах. Вдруг за этот год Россия развалится? А если и не развалится, то просто обескровится и не сможет дальше наступать. Ну, а если и захватит всю Донецкую область – тогда и заключим перемирие по линии фронта и объявим это победой. Но ничего без боя России отдавать не будем, потому что это капитуляция и политическая смерть для любого руководителя, кто такое подпишет".

В целом, данная стратегия совпадает с позицией крупнейших европейских стран, где господствует теория "чем дольше идет война в Украине, тем лучше, так как у Путина не будет сил напасть на Европу" (о сомнительности данной теории мы писали здесь).

Но эта стратегия может реализовываться только при условии, что фронт не рухнет, Украина будет и далее получать стабильное внешнее финансирование, а энергетика не будет полностью выбита.

А также при условии, что США не окажут жесткого давления на Киев с целью принять условия мира (то есть, не будут прекращать поставки оружия и развединформации, не будут заводить уголовные дела и вводить санкции против руководителей страны).

Если хотя бы одно из этих условий не сработает, то на стратегии можно сразу ставить крест – у Украины не будет возможности далее ее придерживаться. То есть, например, если Европа до конца года не суммет договориться по репарационному кредиту, то это может стать сигналом для Киева о необходимости идти на уступки, не откладывая вопрос надолго.

Но так как пока энергетика функционирует, на фронте хоть и заметны нарастающие проблемы, но тотального обвала не наблюдается, Трамп не предпринял серьезных мер принуждения, а шансы на получение репарационного кредита не равны нулю, Киев не видит смысла отказываться от прежней стратегии и идти на требуемые американцами уступки по трем ключевым вопросам. Особенно, по выводу войск из Донецкой области.

У этого подхода, однако, есть немало критиков внутри Украины, которые считают, что нужно сейчас соглашаться на план Трампа. Такие настроения распространены и среди части политического класса. И они, в последнее время, даже иногда вырываются в публичную плоскость (но чаще высказываются в частном порядке).

Главные аргументы критиков – "если дожидаться обвала фронта или же общенационального блэкаута, то нужно понимать, что, в таком случае, условия мира станут многократно хуже, чем сейчас предлагаются Трампом. В войне на истощение есть реальная угроза, что Украина истощится гораздо быстрее России, что может иметь фатальные последствия для государственности. Кроме того, если россияне смогут дойти до границ Донецкой области, нет никаких гарантий, что, в таком случае, они согласятся завершить войну по линии фронта, а не выдвинут новые территориальные требования. Для Украины продолжение войны при любом сценарии означает очень большие людские жертвы, разрушение многих городов и сел, огромный ущерб экономике. А если РФ вдруг столкнется с некими огромными проблемами, она может прибегнуть к использованию ядерного оружия, что превратит значительную часть страны в непригодную на сотни лет для проживания территорию. Если в конфликт вступят еще и страны НАТО, то это будет уже мировая ядерная война и катастрофа для всего человечества. Поэтому пока фронт еще держится, есть смысл заключить мир на тех условиях, которые предлагает Трамп".

Однако, пока такая точка зрения в украинском руководстве не является доминирующей. Но ситуация находится в развитии. Позиция Вашингтона, изменение положения на фронте и в тылу, а также перспективы дальнейшей европейской финансовой поддержки могут прямо повлиять на принимаемые решения по войне и миру.

Удар по Коломойскому

"ПриватБанк" сегодня сообщил, что начинает процесс изъятия активов у своих бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Пресс-служба банка заявляет, что 24 ноября истек установленный Высоким судом Англии срок для добровольного исполнения решения о выплате банку со стороны бывших акционеров более 3 млрд долларов.

На сегодняшний день ответчики не произвели никаких выплат, поэтому "Приват" инициирует принудительное исполнение решения суда, причем не только в Украине, но и в тех зарубежных юрисдикциях, где у Коломойского и Боголюбова есть активы.

При этом в банке предупреждают, что принудительное исполнение будет "длительным и сложным".

Напомним, что Коломойский является совладельцем Запорожского ферросплавного завода и Криворожского железорудного комбината. Владеет Марганецким и Покровским ГОКами по добыче марганцевой руды. Также он остаётся бенефициаром медиахолдинга "1+1 медиа".

То есть, в теории эти активы могут арестовать для истребования судебного долга.

Напомним, что в окружении Зеленского уверены, что Коломойский и Боголюбов причастны к организации коррупционного дела Миндича. Сам Коломойский этого не подтверждал, хотя в последнее время и начал открыто критиковать Зеленского, называя его "Наполеоном" и предрекая скорый его уход.

Тем временем, бывший деловой партнёр Коломойского и Боголюбова Алексей Мартынов обвинил их в попытке совершить "мятеж" и захватить власть, имея в виду, очевидно, коррупционный скандал с Миндичем.

Мартынов призвал осудить всех участников «мятежа» по статье УК «госизмена».

«Я четко увидел, насколько слаженно и синхронно действовал мой бывший партнер Коломойский в проваленной попытке захвата власти, организованной группой «проукраинских» политиков. У меня нет никаких сомнений, что мой другой бывший партнер Боголюбов исполнял роль коммуникатора и посредника в этом откровенном мятеже. Надеюсь, СБУ даст надлежащую правовую оценку этому фарсу. И очень надеюсь, что все «акторы» получат свои заслуженные приговоры по ст. 111 - государственная измена», - написал Мартынов, который находится сейчас в конфликте с Коломойским и с Боголюбовым.

Под «проукраинскими политиками» Мартынов, вероятно, понимает тех, кто активно раскручивал коррупционный скандал - оппозиционных нардепов, грантовые организации и близкие к ним СМИ.

О том, какой может быть план Зеленского относительно контрудара по тем, кто раскручивал коррупционный скандал мы писали здесь.