В пятницу, 28 ноября, в Украине идет 1374-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 28 ноября

12:24 ВСУ заявили о стабилизации фронта в районе Гуляйполя и опубликовали кадры поражения российских военных.

"33-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление и вернули контроль над ситуацией на направлении. Фронт был стабилизирован", - говорится в сообщении Сил обороны юга.

12:13 Россияне расстреляли украинского военнопленного в Покровском районе, сообщает Донецкая областная прокуратура.

Это произошло во время штурма позиций в районе села Гнатовка. Один из российских военных связал украинскому бойцу руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове. Когда безоружный мужчина перестал реагировать, его расстреляли.

Начато досудебное расследование.

11:30 Генштаб ВСУ сообщает о поражении в ночь на сегодня Саратовского НПЗ. Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов: бензины, мазут, дизельное горючее, техническую серу и т.д. По данным Генштаба, на заводе прозвучала серия взрывов, после которых наблюдался пожар. Результаты попаданий уточняются.

Также поражено место хранения БпЛА на аэродроме Саки (Новофедоровка, Крым). По предварительной информации, на аэродроме поражены несколько объектов ПВО, включая "Панцирь-С1" и ТОР-М2. Уничтожен и ангар, где хранились беспилотники "Орион" и "Форпост", утверждают в Генштабе.

09:58 Ночью армия РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой и 72 ударными беспилотниками. По предварительным данным, ПВО уничтожила 63 из них, сообщили в Воздушных силах.

08:14 В течение ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 136 беспилотников над Россией, сообщает Минобороны РФ. Дроны сбили над территорией Ростовской, Саратовской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской и Московской областей, а также над акваторией Черного и Азовского морей.



07:39 На Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС восстановилась выработка электроэнергии после недавних ударов по энергосистеме.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

Почти все энергоблоки снова работают на полной мощности, снижена только работа одного блока. Кроме того, восстановлены все линии электропередач, поврежденные в результате атак.