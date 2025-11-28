Российские военные уже "массово" фиксируются в окрестностях Гуляйполя Запорожской области.

Об этом сообщает военный паблик Deep State.

По предоставленной информации, в настоящее время с привлечением дополнительных ресурсов бойцы пытаются выставить дополнительный рубеж обороны и стабилизировать ситуацию.

"Противник, зная и осознавая проблему, посылает беспрестанно штурмовать наши позиции и оказывает постоянное давление, вследствие чего имеет определенные успехи. В частности, противник массово фиксируется в окрестностях Гуляйполя", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что российские военные уже находятся в Гуляйполе Запорожской области.

Война в Украине идет 1374-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 28 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного ресурса Deep State, армия РФ снова продвинулась у Гуляйполя в Запорожской области. А под Покровском россияне вошли на окраины ключевого села Гришино к северо-западу от города. По сообщению украинского бойца, их оттуда уже выбили, но ситуация на этом участке фронта тревожная.

