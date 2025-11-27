В Вооруженных силах Украины подтвердили информацию военного телеграм-канала Deep State о продвижении россиян вплотную к Гуляйполю в Запорожской области.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Волошин заявил, что россияне зашли во фланг под Гуляйполем из-за несогласованного отступления одного из подразделений.

По его словам, уход с позиций обнажил участок, куда сразу зашли российские войска. Там произошло боевое столкновение, после которого несколько украинских военных считаются пропавшими без вести.

Напомним, по данным Deep State, в обороне Гуляйполя возник "хаос", в ходе которого подразделения самовольно покидали позиции, был дружественный огонь, а девять украинских военных попали в плен и были расстреляны россиянами. По данным паблика, ситуация была "в шаге" от потери населенного пункта, но сейчас ее удалось стабилизировать.

Ранее сегодня глава Кремля Владимир Путин заявил, что российская армия подошла на 1,5-2 км к Гуляйполю и "пойдет дальше".

Война в Украине идет 1373-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного паблика Deep State, армия РФ существенно продвинулась в Покровске и под Мирноградом в Донецкой области. Deep State подтверждает заход российских военных в центр Покровска. Также зафиксировано продвижение российских войск около Гуляйполя под Запорожьем.

