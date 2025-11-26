Анализируем итоги 1372-го дня войны в Украине.

"Пленки Уиткоффа" и реакция Трампа

В переговорах по плану Трампа произошли два важных события.

Первое - заявление президента США о том, что встречаться с Зеленским он сейчас не будет - хотя слухи о такой встрече в последние дни шли очень интенсивно.

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда сделка по прекращению этой войны будет окончательной или на заключительной стадии", - написал Трамп.

Он также заявил, что Уиткофф скоро встретится с Путиным в Москве (в Кремле говорят, что ожидают его визита на следующей неделе), а министр армии Дрисколл - с руководителями Украины в Киеве.

Важность этого заявления велика. Трамп перебил план Киева, европейцев и, возможно, части своей администрации, утвердить на встрече президента США с Зеленским согласованный украинской делегацией с госсекретарем Рубио в Женеве вариант мирного соглашения из 19 пунктов. Напомним, в этом варианте, по слухам, был исключены многие важные для РФ моменты и, скорее всего, Москва бы его не приняла, что дало бы повод потребовать от Трампа введения жестких санкций и прочих мер давления на Кремль.

CNN, со ссылкой на свои источники, пишет, что Украина во время переговоров с американской делегацией не дала своего согласия по вопросам ограничения численности ВСУ, членства в НАТО и передачи под контроль России всего Донбасса. И эти же три пункта являются ключевыми для России.

И Трамп, судя по тексту его поста, по сути отказался принимать переделанный украинской делегацией и Рубио мирный план и потребовал продолжать переговоры на низовом уровне, пока спорные вопросы не будут согласованы. А до того никаких вариантов плана он утверждать не будет.

В этом контексте газета New York Post пишет, что глава Офиса президента Ермак "поник", когда прочитал пост американского президента.

Также Трамп всячески дает понять, что именно Киеву нужно быстрее заключать мирное соглашение, как бы намекая, что украинская сторона должна пойти на уступки. Он заявил, что в ближайшие месяцы Россия может "в любом случае захватить ещё больше украинских территорий". И главная уступка Москвы в этих переговорах - "это то, что они прекращают боевые действия и не захватывают больше земли".

Параллельно с этим вышла статья NBC News, которая приводит мнение генерала Дрисколла, высказанное им на прошлой неделе в Киеве - что Украина проиграет эту войну, и сделка нужна именно Киеву как можно скорее. AP добавляет к этому, что переговоры сдвинулись с мертвой точки в том числе и потому, что растут угрозы выбивания украинской энергосистемы если не этой, то следующей зимой.

Второе событие - публикация агентством Bloomberg телефонных разговоров представителя Трампа Уиткоффа с помощником Путина Ушаковым. В также разговоров Ушакова с представителем президента РФ Дмитриевым.

На этих стенограммах представитель США дает рекомендации российской стороне, как Путину лучше вести разговор с Трампом, который должен был состояться за день до последнего визита Зеленского в Вашингтон.

После этого разговора Трамп отказался предоставлять Украине ракеты "Томагавк" и заявил о подготовке встречи с Путиным в Будапеште (которая, впрочем, пока не состоялась).

Также на записях шла речь о создании плана по Украине, который был бы похож на план США по урегулированию в Газе. Из чего оппоненты Трампа делают вывод, что 28 пунктов по Украине - это "написанный в России план" (что в Белом доме опровергают).

Смысл этой публикации очевиден - удар по той группе в окружении Трампа, которая выступает за то, что пойти навстречу многим требованиям Москвы ради скорейшего завершения войны и для этого надавить на Киев. К ней принадлежит и сам Уиткофф, и Вэнс.

И атака против них уже началась буквально сразу.

"Ястребы" среди республиканцев обвинили Уиткоффа в "предательстве", потребовали его уволить и вручить бразды мирного процесса госсекретарю Рубио, который в окружении Трампа считается более проукраинским (в отличие от Вэнса, Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, который также может скоро прилететь в Москву).

Трамп, однако, заступился за Уиткоффа.

"Это стандартная вещь, понимаете? Потому что ему (Уиткоффу - Ред.) нужно продать это Украине. Он должен "продать" Украину России. Это то, что делает переговорщик. Вы должны сказать: "Смотрите, они хотят вот это. Вам нужно убедить их в этом". Это очень стандартная форма переговоров. Я не слышал запись, но слышал, что это обычные переговоры. И могу себе представить, что он говорит то же самое Украине, потому что каждой стороне нужно что-то уступить", - сказал Трамп.

Уиткоффа также поддержал сын Трампа. Он считает, что публикация направлена на срыв мирного плана.

"Показательно, что, по мнению СМИ и их друзей из Глубинного государства, мы должны быть больше возмущены тем, что Стив Уиткофф применяет классические методы ведения переговоров, чтобы умаслить своего коллегу ради прекращения кровавой войны, чем тем, что его разговор был обнародован с целью саботировать мирное соглашение", - написал он в Х.

Сам Ушаков предположил, что его могли прослушивать, когда он говорил по WhatsApp (СМИ неоднократно писали, что западные службы тесно сотрудничают с этим мессенджером).

В сухом остатке по прошедшему дню - Трамп отказался принимать переделанный украинской делегацией и Рубио мирный план, потребовать дополнителных консультаций с Киевом и Москвой, чтоб были согласованы позиции по ключевым спорным вопросам, которых три - НАТО, ограничение армии, вывод ВСУ из Донецкой области. При этом и он сам, и представители его команды (Уиткофф, Дрисколл) активно намекают на то, что Киеву нужно идти на уступки.

В свою очередь, сторонники западной "партии войны" нанесли удар по Уиткоффу с целью отстранить его от переговорного процесса, но пока Трамп не подает признаки, что намерен это делать.

Ситуация на фронте

Армия РФ существенно продвинулась в Покровске и под Мирноградом, сообщает DeepState.

В частности, паблик подтверждает заход российских военных в центр Покровска. Ресурс геолоцировал видео россиян в районе железнодорожного вокзала.

"К сожалению, простого заявления недостаточно, чтобы враг покинул центральную часть города. А попытки забрасывать штурмовиков в тыл, чтобы отчитаться об успешных действиях, часто заканчиваются неудачно", - комментирует DS.

Ранее о заходе россиян в центр Покровска заявлял украинский военный "Мучной". Хотя в ВСУ говорили о зачистке центра.

При этом сегодня "Мучной" сообщили о контратаках ВСУ в западной части Покровска, которые "не дали провалиться" важному участку обороны - трассе Е-50.

Также у россиян продвижение около Гуляйполя - с востока, указывает Deep State.

Ухудшается ситуация для ВСУ и на Северском направлении.

Военный корреспондент Bild Юлиан Репке пишет о захвате россиянами Звановки к югу от Северска (к западу от трассы, которая ведет в город).

Украина этого не подтверждала. При этом Deep State, как мы уже писали, признает проблемы в Северске, куда уже с двух сторон вошли российские войска.

"Враг активизировался и добивается успехов в районе Северска. За долгое время на этом участке фронта появились изменения. Противник все чаще стал фиксироваться в городе, в частности, в южной части населенного пункта, а также на восточных окраинах", - пишет DS.

Будут ли подозрения Умерову и Ермаку

Сегодня стало известно, что Умерова вчера допросили в НАБУ по делу Миндича. Об этом сообщили в пресс-службе секретаря СНБО.

"Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства", - заявили в пресс-службе.

О том, что Умеров - один из фигурантов "пленок Миндича" давно заявляли нардепы и писали СМИ. По их данным, бывший министр обороны по указке Миндича мог заключать контракты на закупку военной продукции (дронов и бронежилетов).

Накануне об этом допросе сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники. Также издание написало о подготовке подозрения на Умерова, а также главу Офиса президента Ермака.

По данным газеты, руководители САП и НАБУ сообщили президенту на встрече о готовности материалов для уведомления о подозрении Ермаку и Умерову. После этого Зеленский решил назначить обоих в переговорную делегацию для обсуждения с американцами плана Трампа.

Напомним, что Ермак, по данным СМИ, также фигурирует в материалах этого коррупционного дела под псевдонимом Али-Баба.

Детальнее о том, как Зеленский собирается решить проблему с "мирным планом" и с коррупционным скандалом, мы анализировали в отдельном материале.