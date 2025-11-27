В обороне Гуляйполя возник "хаос", в ходе которого подразделения самовольно покидали позиции, был дружественный огонь, а девять украинских военных попали в плен и были расстреляны россиянами.

Об этом пишет Deep State.

По данным телеграм-канала, ситуация была "в шаге" от потери поселка, но сейчас ее удалось стабилизировать.

Обострение началось с потери Полтавки и Успеновки. Попытки отбить позиции провалились, россиянам удавалось проникать через оборону ВСУ, "один из батальонов потерял управление и люди были брошены на произвол судьбы". Почти две роты, "не понимая, что им делать", начали массово выходить из района Зеленого Гая и Высокого.

Перед этим командование направило в этот район дополнительные силы, начался дружественный огонь. Четверых пилотов FPV взяли в плен и, по заявлению канала, расстреляли. Как пишет Deep State, для поддержки были брошены группы прикрытия, но еще пятерых бойцов из них россияне взяли в плен западнее Зеленого Гая и тоже расстреляли.

Канал заявляет, что на сегодняшний день благодаря взаимодействию подразделений ситуацию удалось стабилизировать и замедлить продвижение РФ, выставить новую линию обороны. К расследованию случившегося привлечены правоохранительные органы и военный омбудсмен.

О том, что на Гуляйпольском направлении в Запорожской области у ВСУ назревает катастрофа, ранее сообщал военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, после захвата Гуляйполя российская армия продвинется к Орехову, а дальше кроме Камышевахи и Степногорска ничто не будет сдерживать противника от выхода к южным окраинам Запорожья.

Война в Украине идет 1373-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 27 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного паблика Deep State, армия РФ существенно продвинулась в Покровске и под Мирноградом в Донецкой области. Deep State подтверждает заход российских военных в центр Покровска. Также зафиксировано продвижение российских войск около Гуляйполя под Запорожьем.

