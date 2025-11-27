В четверг, 27 ноября, в Украине идет 1373-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 27 ноября
10.34 В Тернополе скончалась 35-я жертва российского удара 19 ноября.
В больнице умерла 12-летняя девочка. Ее мама также погибла, а сестра находится в больнице.
9.50 Россия все чаще использует многоразовые дроны, сообщает Forbes.
Они используются как для наступательных, так и для оборонительных операций.
Это изменение необходимо, учитывая высокий спрос на беспилотники и проблемы с российской цепочкой поставок.
9.26 В Доброполье обстрелом повреждены админздание и автомастерская, сообщает Донецкая ОВА.
7.48 США хотят заключения сделки по Украине прежде, чем давать ей какие-либо гарантии безопасности.
Такие условия госсекретарь Рубио выдвинул европейцам, рассказали газете Politico источники в Европе.
По их словам, это условие сопровождало предложения, которые Вашингтон передавал Киеву в последние дни.