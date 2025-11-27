В четверг, 27 ноября, в Украине идет 1373-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 27 ноября

10.34 В Тернополе скончалась 35-я жертва российского удара 19 ноября.

В больнице умерла 12-летняя девочка. Ее мама также погибла, а сестра находится в больнице.

9.50 Россия все чаще использует многоразовые дроны, сообщает Forbes.

Они используются как для наступательных, так и для оборонительных операций.

Это изменение необходимо, учитывая высокий спрос на беспилотники и проблемы с российской цепочкой поставок.

9.26 В Доброполье обстрелом повреждены админздание и автомастерская, сообщает Донецкая ОВА.

7.48 США хотят заключения сделки по Украине прежде, чем давать ей какие-либо гарантии безопасности.

Такие условия госсекретарь Рубио выдвинул европейцам, рассказали газете Politico источники в Европе.

По их словам, это условие сопровождало предложения, которые Вашингтон передавал Киеву в последние дни.