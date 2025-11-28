Российские военные уже находятся в Гуляйполе Запорожской области.

Об этом пишет народный депутат Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале.

Офицер ВСУ Алекс отметил, что захват Ровнополья, которое находится недалеко от Гуляйполя, позволил войскам РФ атаковать тылы ВСУ.

"В Гуляйполе и перед ним обстановка, возможно, и стабилизирована, но наверняка это больше в тактическом плане, возможно, действительно новоприбывшим подразделениям удалось сбить или даже остановить наступательный темп противника, подавив возможности развивать успех. Однако на оперативном масштабе этого направления все равно остаются проблемы в связи с захватом противником Ровнополья - господствующей высоты на местности, из-за которой возможно с фланга создавать проблемы тыловым районам наших подразделений", - написал военный.

Ранее ВСУ заявляли о стабилизации ситуации на этом участке.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская армия подошла на 1,5-2 км к Гуляйполю и "пойдет дальше".

Война в Украине идет 1374-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 28 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного ресурса Deep State, армия РФ снова продвинулась у Гуляйполя в Запорожской области. А под Покровском россияне вошли на окраины ключевого села Гришино к северо-западу от города. По сообщению украинского бойца, их оттуда уже выбили, но ситуация на этом участке фронта тревожная.

