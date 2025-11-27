Российские войска получили продвижение на четырёх направлениях по линии фронта.

Об том сообщает военный обозреватель Deep State, публикуя карты боевых действий.

По имеющимся данным, противник прошёл вперёд на отдельных участках следующих направлений:

в городе Волчанске (Харьковская область),

в районе села Серебрянки (Северское направление),

в районе посёлка Дачного (Днепропетровская область),

в районе пгт. Ровнополья (Запорожская область, гуляйпольское направление).

Ранее Deep State сообщил, что армия РФ вошла в Северск Донецкой области.

Война в Украине продолжается 1373-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 27 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ существенно продвинулась в Покровске и под Мирноградом в Донецкой области. Военный обозреватель подтверждает заход отрядов противника в центр Покровска. Также зафиксировано продвижение неприятеля около Гуляйполя под Запорожьем.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.