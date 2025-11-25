Российские военные зашли в Северск в Бахмутском районе Донецкой области, близ которого фронт долгое время не двигался. Теперь россияне активизировались у этого города и имеют успехи.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

"Противник все чаще начал фиксироваться в городе, в частности, в южной части населенного пункта, а также в восточных окрестностях. Россияне нашли слабые места и активно туда давят, что обычно заканчивается плохими последствиями", - говорится в сообщении ресурса.

По данным Deep State, одной из проблем на этом направлении является "не всегда достоверная подача информации, особенно когда речь идет о смежниках".

Ранее о том, что в Северске идут бои и россияне контролируют 20% его территории, заявляли в РФ, немецкий журналист Юлиан Рёпке и некоторые украинские военные.

Война в Украине идет 1371-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 25 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты военного паблика Deep State, в Константиновке Донецкой области начались бои. На южной окраине города появилась серая зона, которая приблизилась к трассе. Также указано продвижение россиян на широком участке южнее Константиновки.

