В понедельник, 1 декабря, в Украине идет 1377-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 1 декабря

7.30 Если верить источникам издания "РБК-Украина", ни по одному из ключевых вопросов на встрече США и украинской делегации в Майами договориться не удалось.

В частности, украинская делегация отказалась выводить войска из Донецкой области, аргументировав это конституционными ограничениями, мнением украинского общества, а также "несоответствием реальной ситуации".

Позиция Киева, по данным источников "РБК-Украина", остается прежней: прекращение огня должно быть по текущей линии фронта. И только после этого должно начаться обсуждение территорий.

Также Киев на переговорах отверг ещё один пункт мирного плана Трампа - отказ от членства в НАТО. При этом представители украинской делегации ссылались на то, что "курс на членство в Альянсе закреплён в Конституции, и её изменение ради заключения мирного соглашения является плохим прецедентом".

6.35 Вопрос гарантий безопасности для Украины со стороны Запада остается нерешенными после переговоров США и Киева во Флориде, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Ряд ключевых вопросов остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности для Украины от США и Запада", - пишет WSJ.