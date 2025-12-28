В районе Запорожской АЭС объявлено временное локальное перемирие между Россией и Украиной, для ремонта линий электропередач.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По информации агентства, прекращение огня в этом районе продлится несколько дней.

Гросси заявил, что боевые действия вблизи станции приостановлены, чтобы специалисты могли восстановить повреждённую инфраструктуру. Он отметил, что такие меры крайне важны для обеспечения ядерной безопасности и стабильного энергоснабжения на объекте.

Гендиректор также подчеркнул, что МАГАТЭ продолжает внимательно следить за ситуацией на станции и поддерживает контакт с обеими сторонами.

Напомним, Росси отмечал, что Запорожская АЭС должна получить "особый статус" в случае достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Ранее в МАГАТЭ также заявляли, что укрытие Чернобыльской АЭС утратило свои основные защитные функции.

