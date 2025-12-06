Укрытие Чернобыльской АЭС утратило свои основные защитные функции.

Об этом сообщает Международное агенство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Агентство заявило о недавно проведённой инспекции укрытия, а также завершении ремонта повреждений, вызванных ударом беспилотника в феврале.

Тогда конструкция загорелась, и огонь охватил внешнюю обшивку стального конфайнмента, построенного для предотвращения выбросов из разрушенного в 1986 году реактора.

Инспекция показала, что способность нового укрытия удерживать возможные выбросы фактически потеряна. При этом несущие элементы и системы мониторинга не получили постоянных повреждений.

На крыше уже сделали небольшой временный ремонт, но МАГАТЭ рекомендует продолжить восстановительные работы: наладить контроль влажности, обновить программу мониторинга коррозии и модернизировать систему наблюдения за старым объектом "Укрытие".

Такие работы планируют провести в 2026 году при поддержке ЕБРР, добавили в агентстве.

Напомним, в октябре Чернобыльская АЭС оказалась в состоянии блэкаута из-за обстрела энергетического объекта в городе Славутич в Киевской области.

Ранее в МАГАТЭ сообщали, что Запорожская АЭС должна получить "особый статус" в случае достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.