Спортивная ассоциация УЕФА оштрафовал Украину на 34 тыс. евро за поведение футбольных болельщиков, в частности, баннер "Россия — государство-террорист".

Эпизод произошел во время матча со сборной Исландией 16 ноября, благодаря победе в котором Украина вышла в плей-офф квалификации Чемпионата Мира 2026 года.

В результате Украина должна будет заплатить 10 тысяч евро за выход болельщиков на поле, 9 тысяч — за использование пиротехники и 15 тысяч за баннер "Russia is a terrorist state". УЕФА считает такие надписи провокативными, политическими и неприемлемыми для футбольного поединка.

Отметим, что в прошлом году Украину уже штрафовали на 15 тысяч евро за такой же баннер.

В ноябре сборная Франции крупно победила команду Украины под песню "Путин - х@йло" с иностранным акцентом. В первом же тайме мощно прозвучала кричалка, которую вдохновенно исполнили трибуны.

Ранее мы также публиковали видеоролик того, как в Запорожье во время футбольного матча между командами Хортицкой национальной академии и Патрульной полиции, произошла массовая драка на поле.