Бывший президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко получил новое подозрение в коррупции.

Как сообщает Офис генпрокурора, подозрение было направлено еще 3 октября.

По версии следствия, Павелко с группой других футбольных функционеров Украины завладели 9,32 миллионами евро, которые УАФ получала от УЕФА в 2015-2016 годах. Это были платежи по целевой программе HatTrick, ежегодные солидарные платежи и выплаты в рамках распределения доходов от трансляции футбольных матчей. Павелко незаконно присвоил их, организовав схему направления платежей на счета подконтрольных ему зарубежных компаний.

Среди других фигурантов дела в подозрении упоминаются бывший президент Украинской футбольной Премьер-лиги Владимир Генинсон, бывший финансовый директор УАФ Евгения Сагайдак, бывший генсек УАФ Юрий Записоцкий и Екатерина Краснокутская, которая была помощницей Павелко в Верховной Раде в бытность его народным депутатом от Блока Петра Порошенко.

По данным СМИ, Павелко еще в 2024 году, уже имея подозрение в коррупции на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей, выехал за границу, предъявив справку об инвалидности.

По первому уголовному делу он провел в СИЗО более 8 месяцев, но в конце февраля 2024 года Львовский апеляционный суд выпустил его на свободу. Незадолго до этого на должности президента УАФ Павелко заменил известный футболист Андрей Шевченко.