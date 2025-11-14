Сборная Украины разгромно проиграла Франции 0:4 в Париже и серьезно осложнила себе задачу выхода на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.

В первом тайме мощно прозвучала кричалка "Путин - х**ло", которую вдохновенно исполнили трибуны. Как отметили комментаторы, украинскую речевки подхватывали и французские голоса, придавая ей непривычный акцент, с ударением на последний слог.

Матч на "Парк де Пренс" долго держался на нулях, но после перерыва хозяева просто смели команду Сергея Реброва. Дубль оформил Килиан Мбаппе, который открыл счёт ударом с одиннадцатиметровой отметки, ещё по мячу забили Майкл Олисе и Уго Экиитике.

Французы тотально контролировали игру: около 70 % владения мячом, 25 ударов по воротам при всего одном у Украины и 10 ударов в створ против нуля у гостей.

Эта победа вывела Францию на первое место в группе D с 13 очками и гарантировала ей прямую путевку на ЧМ 2026 как победителю группы.

Украина после поражения осталась с 7 очками на третьей строчке: столько же у Исландии, но скандинавы опережают украинцев по разнице мячей (у украинцев она отрицательная). Они уверенно победили в параллельном поединке сборную Азербайджана, забив в гостях два безответных мяча. Ранее победа над сборной Азербайджана сохранила команде Украины второе место в группе отбора на ЧМ-2026.

Судьба второго места, которое дает право сыграть в стыковых матчах за дополнительные путевки на мировое первенство, решится 16 ноября в очной встрече Украины и Исландии в номинально домашнем матче сине-желтых, который пройдет на стадионе "Легии" в Варшаве. Подопечных Сергея Реброва устроит только победа. Французы сыграют с Азербайджаном.

Ранее сборная Украины по футболу вышла на чемпионат Европы в Германии. Видео голов в ворота Исландии.