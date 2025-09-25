Появились официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2026. Ими стали лось, ягуар и орлан.

Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Как выяснилось, лось по имени Мэйпл представляет Канаду, ягуар Зайю - Мексику, а США – белоголовый орлан Клатч. ЧМ-2026 пройдет в 16 городах этих трех стран с 11 июня по 19 июля следующего года.

"Команда ЧМ-26 только что стала больше, а еще веселее! Мейпл, Заю и Клатч полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат мира. Три талисмана возьмут на себя ключевую роль в невероятной, развлекательной атмосфере, которую мы создаем для этого переворачивающего игру турнира", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Это будет первый мундиаль, на котором сыграют 48 сборных вместо традиционных 32.

Сборная Украины идет второй в группе D отбора ЧМ-2026. Ближайшие матчи подопечные Сергея Реброва проведут против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).

Напомним, 9 сентября украинская команда провела свой второй матч квалификации чемпионата мира 2026 года. В Баку украинцы сыграли вничью с командой Азербайджана.

6 сентября сборная Украины уступила национальной команде Франции в стартовом матче. В другом матче группы D национальная команда Исландии разгромила сборную Азербайджана на своем поле - 5:0.