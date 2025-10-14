Сборная Украины в матче группового турнира квалификации к чемпионату мира 2026 года одержала победу над командой Азербайджана - 2:1.

Матч прошел на стадионе Йозефа Пилсудского в Кракове, который считается домашним для команды Сергея Реброва.

На 30-й минуте первого тайма после штрафного слева от Руслана Малиновского, который вернулся в состав команды Сергея Реброва, мяч точным ударом головой забил Алексей Гуцуляк. Гости сумели сравнять счёт в компенсированные минуты первого тайма - гол записан на украинца Виталия Миколенко после прострела и добивания, но в отчётах также фигурирует Нериман Ахундзаде.

На 64-й Малиновский, получив скидку от того же Гуцуляка, забил победный мяч, установив окончательный счет прекрасным ударом! Это третий мяч Руслана в двух матчах после возвращения.

Франция без травмированного Мбаппе в параллельной игре упустила победу с Исландией в Рейкьявике - 2:2, но сохранила лидерство в группе D (10 очков после 4 туров). Украину это устроило: победа над Азербайджаном оставила команду Сергея Реброва на втором месте с 7 очками, Исландия - третья (4 очка и шанс догнать Украину), Азербайджан - четвертый с одним пунктом, заработанным в матче с Украиной.

Судьба путевки на чемпионат мира решится уже в следующем месяце: 13 ноября Франция примет Украину, Азербайджан - Исландию, а 16 ноября украинцы сыграют дома с Исландией, в то время как французы проведут матч в Баку. Победитель группы получит прямую путевку на ЧМ-2026 в США, вторая команда сыграет в плей-офф.