Бывший игрок сборной Украины по футболу Артем Милевский заявил, что у экс-футболиста "Динамо" Дениса Гармаша "нет мозгов", если он ездил ночью по Киеву и был мобилизован.

Об этом Милевский сказал в эфире в социальной сети Инстаграм.

"Я себе не позволяю четыре года выходить по ночам из квартиры. Ты знаешь, что у тебя с этим проблемы. Вот какой нормальный человек будет этим заниматься? Как его поймали? Остановили на дороге, проверили документы и все. У человека нет мозгов, чтобы ездить по ночам. У меня напрашивается только такой вывод. Что он думает, что бессмертен?" - задался вопросом Милевский.

Напомним, на днях Гармаша мобилизовали в Киеве. В пабликах писали, что экс-игрока "Динамо" и сборной Украины задержали "ночью с применением силы", а в Печерском РТЦК предложили выйти за 25 тысяч долларов, но он отказался.

Военкомы эту информацию опровергли, заявив, что силы не применяли, взятку не требовали и жалоб не поступало.

Гармаш выступал за "Динамо"с 2007 по 2023 год. В составе команды он провёл 238 матчей в УПЛ (забил 34 гола), 27 игр в Кубке Украины (8 голов) и 7 - в Суперкубке (1 гол). С 2011 по 2021 год Гармаш вызывался в сборную Украины, сыграв за неё 31 матч и забив 2 гола. Последним клубом 35-летнего футболиста был ФК "Лесное".

Ранее мы писали, что бывшего вратаря "Динамо", "Шахтёра" и "Черноморца" Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы и отправили в учебный центр ВСУ.

Также мы рассказывали, что в прошлом году военкомы мобилизовали одного из основных игроков перволиговой футбольной команды "Хуст" на Закарпатье.