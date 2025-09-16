Бывшего вратаря "Динамо", "Шахтёра" и "Черноморца" Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает издание "Спорт-Арена".

Заявляется, что сейчас бывший футболист проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.

Официального подтверждения информации пока нет.

Спортсмена поймали при попытке сбежать за границу. Фото: Телеграм

Последним клубом в карьере 33-летнего Рудько был одесский "Черноморец", который он покинул после завершения прошлого сезона.

За свою карьеру Рудько также выступал за польский "Лех" и кипрский "Пафос", а также вызывался в состав юношеских и молодежной сборных Украины.

Ранее мы рассказывали, что голкипер футбольного клуба "Кривбасс" Игорь Омельченко самовольно покинул команду во время сборов в Словении и не вернулся в Украину.

А перед этим нападающий харьковского футбольного клуба "Металлист-1925" Алексей Сидоров самовольно покинул Украину и не вернулся в клуб.

