Двое мужчин призывного возраста, используя самокаты, пытались нелегально попасть в Евросоюз, но неудачно.

Об этом сообщают закарпатские телеграм-каналы, публикуя фотографию задержанных.

По их информации, 34- и 43-летний закарпатцы пытались попасть в Словакию, передвигаясь в сторону границы на двухколесных "транспортных средствах" с рюкзаками. Мужчин заметили камеры наблюдения, и пограничники остановили их за 300 метров от границы.

Как сообщается, мужчины планировали обойти пункты пропуска и попасть в ЕС для проживания, работы и избегания уголовной ответственности. Теперь их ожидает административная ответственность за попытку незаконного пересечения границы.

Ранее бывший заместитель начальника полиции Измаила, сбежавший за границу вместе со своим возлюбленным, опубликовал видео езды на самокате.

Война в Украине продолжается 1268-й день. Последние новости с ключевыми событиями 14 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, россияне продвинулись в Никаноровке, которая находится у основания прорыва фронта неприятелем восточнее Доброполья. В виду этого власти Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации в районе Доброполья, рядом с которым противник вклинился в оборону ВСУ на несколько километров.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.