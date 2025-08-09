Бывший заместитель начальника полиции города Измаил Одесской области Максим Стандратюк сбежал за границу вместе со своим парнем.

Об этом сегодня написали одесские паблики. Полиция Одесской области фактически подтвердила побег.

"Отвечать за свои поступки он будет в соответствии с действующим законодательством", – сообщило ведомство.

Правоохранители утверждают, что Стандратюк уже уволен. До этого он занимал должность инспектора, а ранее временно исполнял обязанности замначальника патрульной полиции.

Отметим, что местные СМИ в недавних интервью маркировали Стандратюка заместителем начальника без приставки "и.о.".

При этом телеграм-каналы Одесской области показали фото и видео полицейского и его парня, с которым, как утверждается, Стандратюк пересек границу.

Ранее появилась информация, что украинский пограничник бросил оружие и сбежал в Венгрию.

При этом, как утверждают в Верховной Раде, приближенные к власти выезжают за границу под видом деятелей культуры.

Война в Украине продолжается 1263-й день. Последние новости с ключевыми событиями 9 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

