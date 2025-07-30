По делу о незаконной переправке лиц за кордон получил подозрение бывший начальник киевского ТЦК и СП, который помог сбежать за границу от следствия бывшему руководителю столичного метрополитена Виктору Брагинскому.

Об этом сообщает Нацполиция.

Имея удостоверение об отсрочке от призыва, экс-руководитель киевской подземки обратился к начальнику одного из районных ТЦК и СП Киева за помощью. Тот должен был посодействовать в изготовлении документов о признании должностного лица непригодным к военной службе со снятием его с военного учета.

В итоге врачебная комиссия сняла Брагинского с военного учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни. А упомянутый начальник районного ТЦК организовал изготовление поддельных документов, которые дали возможность Брагинскому беспрепятственно покинуть Украину.

В этой схеме были задействованы другие люди: председатель и секретарь военно-врачебной комиссии, а также оператор мобилизационного отделения ТЦК. Их тоже разоблачила полиция.

На основании собранных улик полицейские сообщили бывшему начальнику районного ТЦК о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса. Экс-чиновнику ТЦК грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2024 года бывший глава столичного метрополитена получил подозрение по делу о подтоплении тоннелей метро между станциями "Демиевская" и "Лыбедская". Его объявили в розыск.

В январе полиция заявляла, что он выехал из Украины на основании поддельного заключения военно-врачебной комиссии.