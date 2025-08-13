Анализируем итоги 1267-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продвинулись в Никаноровке, которая находится у основания прорыва фронта восточнее Доброполья. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Минобороны РФ же заявляет, что захватило и Никаноровку, и соседнее с ней Суворово. Это подтверждает и украинский боец с позывным "Мучной".

Власти Донецкой области тем временем расширили зону обязательной эвакуации в районе Доброполья, рядом с которым прорвались российские войска.

Как сообщает ОВА, семьи с детьми должны выехать с города Белозёрское, посёлка Святогоровка, сел Благодать, Боковое, Весёлое Поле, Весна, Мировое и Нововодяное Белозерской общины. А также из сел Викторовка, Веровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины.

То есть ситуация в этом районе серьезно ухудшается - несмотря на вчерашние заявления Генштаба ВСУ, что ситуация под контролем, прорыва нет, а есть лишь просачивание отдельных диверсионных групп противника в сторону Доброполья.

"Несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодезь. Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта, диверсанты тайком проникали в населенные пункты - Весёлое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные – в процессе уничтожения", - сообщал вчера ГШУ.

В то же время украинские военные оценивают ситуацию иначе.

"Надеюсь, никому сейчас не придёт в голову заявить, что ситуация на Покровском направлении "контролируемая". До контроля здесь очень далеко", - написал представитель 3-й штурмовой бригады ВСУ Жорин.

Причиной российского прорыва здесь стали, по его мнению, "слабая коммуникация между подразделениями, неэффективное применение войск, ложь на всех уровнях, отсутствие адекватных решений".

"Они (россияне - Ред.) не полные идиоты и видят, что есть успех, поэтому будут перебрасывать туда силы, чтобы этот успех развить. Возможные последствия — это не только блокирование Покровска, но и установление контроля над остальной частью Донецкой области. То есть полная п***да", - добавил Жорин.

Российские паблики заявляют, что под Добропольшем их войска захватили село Золодой Колодец и атакуют Нововодяное к северу от города. А также штурмуют Новый Донбасс к востоку от Доброполья (Украина этого не подтверждала).

Причем, проблемы усиливаются не только в направлении Доброполья, но и для самого Покровска, где ВСУ оказались под угрозой окружения, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона.

По словам источника, украинские войска, судя по всему, готовили оборону, чтобы сдержать наступающие российские войска, подобно тому, как было в Бахмуте в 2023 году (тогда, напомним, ЧВК "Вагнер" понесла большие потери в городских боях - Ред.)

Но сейчас россияне наносят удары по транспортным путям, ведущим в город, из-за чего многие из них стали непригодны для логистики, и снабжать удерживающую город группировку становится все сложнее.

Военный "Мучной" пишет, что к юго-западу от Покровска россияне захватили село Перше Травня, которое примыкает к Покровску. Отсюда войска РФ делают попытки прорыва на запад, чтобы перерезать трассу на Павлоград.

"Если противник осуществит оба эти манёвра — с запада (перерезав трассу на Павлоград) и с севера (через Родинское, перерезав дороги и выйдя к Покровску сверху), то теоретически может получиться частичное или полное окружение города", - добавляет он.

Он считает, что командованию ВСУ лучше не удерживать Покровск любой ценой.

"Хочется надеяться, что на этот раз не повторятся старые ошибки "держаться до конца", ведь город может оказаться в положении Авдеевки, Очеретино или, если вспомнить, Лисичанска — с уличными боями и большими потерями. То есть без усиления и стабилизации флангов у противника появится шанс взять Покровск без классического штурма, просто "задушив" его в кольце", - пишет он.

Что решилось по итогу разговора Трампа с Зеленским и европейцами

Сегодня президент США созвонился с Зеленским и европейским лидерам, чтоб обозначить свои позиции накануне саммита с Путиным. Украинский президент принял участие в звонке из Берлина, куда специально приехал сегодня.

После разговора Зеленский вышел к прессе. Он снова высказался против вывода ВСУ из Донецкой области, что, по данным СМИ, обсуждает Трамп и Путин в рамках мирного соглашения.

При этом он дал понять, что готов обсуждать "территориальные вопросы".

"Что касается моей позиции — она не изменилась, потому что она основана на фундаменте Конституции Украины. Пока Конституция государства не изменена, позиция гаранта этой Конституции не может меняться. Сегодня мы обсуждали и эти вопросы, безусловно, очень сложные. Я сразу хочу подчеркнуть: любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут обсуждаться без учёта нашей страны, нашего народа, воли государства и воли нашего народа, закреплённой в Конституции Украины", - заявил президент.

Какая позиция по поводу вывода украинских войск из Донбасса у Трампа он не уточнил.

Также президент Украины "сказал, что должны быть гарантии безопасности Украины. Трамп это поддержал". Правда, позже канцлер Германии Мерц уточнил, что о гарантиях говорилось коротко и конкретные гарантии не обсуждались.

"Мы говорили очень кратко о гарантиях безопасности. Мы знаем, что Украине нужны гарантии безопасности. Поэтому, когда я выступал, я говорил о том, что мы и дальше должны поддерживать ВСУ. Как они будут выглядеть — это сегодня не было темой разговора, как будет выглядеть гарантия безопасности, — но это нужно будет обсудить, как только встанет вопрос мира", - сказал канцлер Германии.

Зеленский кроме того сообщил, что Украина и ЕС согласовали 5 принципов, при которых возможно перемирие. Эти условия ранее публиковало Politico (мы к ним вернемся ниже).

Далее президент призвал подготовить трехстороннюю встречу - его с Трампом и Путиным.

"Трамп сказал мне, что после встречи с Путиным на Аляске он позвонит по телефону и мы определим дальнейшие шаги", - сказал Зеленский.

Высказались также Макрон и Мерц.

Французский президент заявил, что Трамп во время встречи с Путиным хочет добиться прекращения огня в Украине. Он также сообщил, что, по словам Трампа, любые территориальные вопросы можно решать "только путем переговоров с Украиной".

Канцлер Германии также сказал, что Украина готова обсуждать вопрос территорий, но линия фронта должна стать отправкой точкой. Юридическое признание территорий, по словам Мерца, "не обсуждается".

Отметим, что накануне звонка со стороны Киева и Европы поступали аналогичные сигналы. Говорилось, что Украина не должна отступать от своих требований, которые высказывались еще очень давно. Их перечислила газета Politico (и, видимо, именно их Зеленский и озвучил в разговоре с Трампом):

- Долгосрочное прекращение огня до обмена территориями,

- Россия должна заплатить Украине от 500 млрд до 1 трлн долларов за человеческие и материальные потери,

- гарантии безопасности от Запада. Сюда входят членство в НАТО и Европейском Союзе, а также отказ выполнить требования Москвы сократить 900-тысячную действующую украинскую армию,

- Дети и военнопленные должны вернуться домой, санкции должны действовать.

На данный момент этот план выглядит как полностью неприемлемый для РФ. Особенно в контексте другой публикуемой в тех же западных СМИ информации - что Россия для прекращения огня требует полного вывода войск Украины из Донбасса. При вероятной возможности выхода россиян из Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей (в Запорожской и Херсонской областях фронт замораживается по его нынешней линии).

Вопрос, однако, в том, насколько этот план готовы рассматривать в США. Судя по настойчивым заявлениям Трампа и его приближенных о подготовке "обмена территорий" - скорее да, чем нет. И это очень беспокоит Киев и Европу.

Европейцы опасаются, что президент США на самом деле не собирается прислушиваться к их позиции и учитывать их "красные линии" в мирном соглашении. Заявление Трампа об обмене территориями - "это может быть именно тот сценарий, которого мы опасались сразу после вступления Трампа в должность. Мы опасаемся, что Трамп не осознаёт долгосрочных намерений Путина… [выигрывает] время, только чтобы впоследствии аннексировать новые территории", - заявил Politico европейский источник.

Издание Axios в том же духе пишет, что Зеленский может оказаться "загнанным в дипломатический угол" из-за встречи Трампа с Путиным, прорыва РФ на фронте под Покровском и растущего недовольства внутри страны.

Украинский президент и европейские лидеры обеспокоены, что Трамп согласится с требованиями президента РФ. "На данный момент никто не знает, чего Трамп хочет добиться от Путина в пятницу. Мы не знаем, насколько мы можем повлиять на Трампа, но мы должны продолжать попытки", — описал украинский чиновник суть нынешней стратегии Киева и его союзников.

При этом другие СМИ дают понять, что Европа может сегодня выдвинуть Трампу и не столь максималисткое предложение. Источники телеканала Sky News говорят, что Евросоюз "оценивает возможность смягчения санкций против России" после соглашения о прекращении огня.

Европейцы надеются, что "немедленно" будет достигнуто соглашение о 15-дневном перемирии (санкции будут действовать в течение этого периода), "прежде чем наступит более структурированная пауза в боевых действиях" (в ходе которой санкции могут ослабить). В случае нарушения перемирия Россией произойдет повторное введение санкций.

Трамп в свою очередь накануне разговора с Зеленским и европейцами заявил, что они "хотят заключить сделку". При этом позже он раскритиковал СМИ, которые заранее преподносят его встречу с Путиным на Аляске как "победу" российского президента.

"Очень несправедливая работа СМИ по поводу моей встречи с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, вроде Джона Болтона (бывший советник Трампа по нацбезопасности, который потом перешел к нему в оппозицию - Ред.), который только что сказал, что, даже несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, "Путин уже победил". Что это вообще значит? Мы побеждаем во ВСЁМ. Фейковые новости работают в сверхурочном режиме (налога на сверхурочные нет!). Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно в рамках сделки с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохую сделку!" - написал президент США.

Учитывая, что СМИ, которые раскритиковал Трамп, в основном продвигают точку зрения тех, кто против продвигаемой Трампом сделки с Россией, то это можно воспринять как опосредованную критику европейской позиции.

С учетом крайней разноплановости позиций России с одной стороны, и Киева с ЕС другой, а также отсутствия определённости относительно позиции Трампа, среди экспертов распространены скептические прогнозы относительно перспектив хоть каких-либо конкретных решений на встречи в Аляске и сразу после нее, которые могли бы привести к скорейшему завершению войны.

В то же время есть и сигналы о том, что договоренности по прекращению огня все ж таки вероятны. Так, по данным телеканала CBS News, США уже работают над площадкой для встречи Трампа, Путина и Зеленского, которая "состоится уже в конце следующей недели".

Кроме того, сам факт встречи президентов США и России на Аляски указывает на то, что некое общее видение уже есть. Иначе встречаться бы не было никакого смысла.

Вопрос только в том, насколько это общее видение совпадает с тем, чего хочет Зеленский и что будет делать Трамп, если видение это с позицией Киева не совпадает категорически. И на данный момент это ключевой вопрос.

Скандал с концертом Коржа

В Польше разгорелся скандал вокруг украинской символики на субботнем концерте белорусского певца Макса Коржа. В толпе зрителей на варшавском стадионе PGE Narodowy были развернуты красно-чёрные флаги Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА), кадры которого быстро разошлись по соцсетям и вызвали широкий резонанс в польских СМИ.

Депутат Сейма от партии PiS Дарьюш Матецкий сообщил, что подал заявление в прокуратуру по статье Уголовного кодекса Польши о "пропаганде нацизма, коммунизма, фашизма или иной тоталитарной системы".

Премьер-министр Польши Туск после этого заявил, что в результате "беспорядков, актов агрессии и некоторых провокаций" на концерте принято решение о депортации 63 человек — 57 граждан Украины и 6 граждан Беларуси. По его словам, выдворение произойдёт в добровольном или принудительном порядке. При этом Туск обвинил Россию в попытке поссорить Киев и Варшаву, назвав произошедшее частью сценария, "организованного иностранными агентами и местными глупцами".

Украинский посол в Польше Василий Боднар неожиданно занял жёсткую позицию в отношении депортированных соотечественников. Он заявил, что не понимает, зачем украинцы пришли на концерт, исполнявшийся на русском языке, и напомнил, что именно на этом языке сегодня звучат приказы тех, кто "убивает украинцев и уничтожает Украину".

Боднар выразил уверенность, что польские правоохранители примут необходимые меры для наказания виновных, добавив, что речь идёт об украинцах, приехавших из других стран, а не проживающих в Польше. По его словам, подобные действия угрожают двусторонним отношениям и играют на руку российской риторике.

Именно риторика украинского после вызывает больше всего вопросов в этой истории.

Во-первых, посол Украины в Польше не только не стал на защиту, но даже осудил украинцев, депортированных за демонстрацию флага ОУН, который в самой Украине используется крайне широко. И, естественно, не является демонстрацией "пророссийской позиции", а ровно наоборот.

Во-вторых, посол Украины вслед за польским премьером Туском повторяет тезис о "руке Москвы" в демонстрации флага. Хотя абсурдность этого тезиса предельно очевидна. Корж - крайне популярный в Украине исполнитель. Он белорус и осудил российское вторжение. Поэтому нет ничего удивительного, что десятки тысяч украинцев пришли на его концерт в Варшаве. Как и нет ничего удивительного в том, что некоторые из них принесли с собой красно-черные флаги ОУН-УПА, так как они, как писалось выше, повсеместно используются в самой Украине.

При этом посольство Украины до сих пор не выпустило рекомендацию для украинцев не демонстрировать публично флаг Организации украинских националистов и УПА (их поляки обвиняют в организации Волынской резни). Если б такая рекомендация была своевременно опубликована, то и инцидента на концерте Коржа, возможно, удалось бы избежать.

И теперь этот инцидент может запустить куда более серьезные последствия для украинцев. Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм принять законопроект о криминализации демонстрации символики украинских националистов.

Он назвал бандеровцев из ОУН-УПА "убийцами и извращенцами".

"В польских общественных местах они (символы движения украинских националистов - Ред.) неприемлемы, и мы должны реагировать на подобные вещи, просто высылая таких людей. Мы знаем, что в Украине даже в системе государственного образования символика Бандеры не описывается в соответствии с историческими исследованиями. И это были убийцы, извращенцы. Необходимо сказать, что они ответственны за гибель около 120 000 человек, включая наших сограждан, наших предков. Поэтому независимо от причины этого постыдного поведения (демонстрации фрагов ОУН-УПА на концерте Коржа в Варшаве - Ред.) мы должны решительно отреагировать и принять законопроект, находящийся на рассмотрении польского парламента, чтобы криминализовать это и не допустить повторения подобных ситуаций", - заявил Навроцкий.

В России блокируют звонки на мессенджерах

В России официально объявили о "частичном ограничении" интернет-звонков через Telegram и WhatsApp.

"Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", — заявил Роскомнадзор.

Слухи, что иностранные мессенджеры в России будут ограничены, ходили уже несколько недель. Причем обсуждался как полный, так и частичный запрет на их работу. В итоге второй вариант и был реализован.

Официально ограничение интернет-телефонии объясняют борьбой с мошенниками, которые звонят россиянам из-за границы в основном через мессенджеры. При этом российские паблики пишут, что основная цель ограничений - "борьба с терроризмом". То есть, с целью осложнить работу украинских спецслужб в России. А также, вероятно, усилить "прозрачность" общения граждан для собственных спецслужб, поскольку параллельно россиян переводят на государственный мессенджер Max, который уже запущен в открытый доступ.

Продвижение Max многие в РФ как раз и считают главной целью нововведения. К слову, после запрета звонков в Telegram и WhatsApp в РФ россияне начали активно его скачивать - госмессенджер вышел на первое место по загрузкам в российском сегменте AppStore. На второе - сервис для собраний Google Meet.

При этом российские паблики пишут, что войска РФ в Украине по-прежнему пользуются "Телеграмом" без ограничений - поскольку он им нужен для внутренней связи.

Отметим, что именно "в целях безопасности" на захваченных РФ территориях Украины подобные блокировки уже довольно давно действуют - WhatsApp и Viber на территории "ДНР", как сообщают местные жители, уже давно не работает на звонки, а только на сообщения. Чтобы функция звонка включилась, нужен качественный VPN. Поэтому для связи с внешним миром там чаще всего используют Telegram - который теперь также подпадет под частичную блокировку.

То есть, российское нововведение отразится на украинцах - поскольку может исчезнуть самый популярный способ связи с близкими на захваченных Россией территориях либо в самой РФ.

Теоретически, правда, возможна будет связь через мессенджер MAX (там звонки запрещать не будут). Но с этим могут быть проблемы, так как для установки MAX нужен российский или белорусский номер телефона. Кроме того, с большой долей вероятности MAX заблокируют в Украине.