Парламент Германии утвердил новые правила набора в армию.

Об этом сообщает BBC.

Немецкие депутаты 323 голосами против 272 утвердили требование, по которому по достижении 18 лет все юноши должны будут регистрироваться в базе данных, проходить опрос о состоянии здоровья и сообщать о своем желании или нежелании служить в армии.

Но это не означает их обязательного призыва на воинскую службу. Девушки также могут проходить эти процедуры по желанию.

Против принятия закона на сегодня в Германии объявили "школьную забастовку" (Schulstreik).

Инициаторы акции протеста, в которой заявили об участии немецкие школьники и молодежь заявляют: "будет восстановлена ​​воинская повинность. Сначала как "добровольная военная служба", но уже сейчас ясно: если добровольцев не хватит, сначала проведут жеребьёвку, а затем она станет обязательной для всех. Идея в том, чтобы мы могли сражаться за Германию. А как же наше право жить в мире? И самим решать, как мы хотим прожить свою жизнь? А как насчёт пункта 3 статьи 4 Основного закона, согласно которому никто не может быть принуждён к военной службе? Мы не хотим провести полгода жизни взаперти в казармах, обучаясь строевой подготовке и послушанию, учась убивать. Война не даёт никаких перспектив и разрушает наши средства к существованию. Поэтому мы не пойдем в школу! Мы бастуем против воинской повинности и обязательной службы!".

Отметим, что по данным опроса, 63% немцев в возрасте от 18 до 29 лет негативно отнеслись к возвращению призыва.

Против службы высказывались и молодые немцы в эфире ARD. Один из них сказал, что "предпочёл бы жить в Германии под властью Путина, чем жить в Германии, раздираемой войной".

В прошлом месяце СМИ сообщали о готовящихся в стране масштабных акциях против возможного возвращения воинской повинности.