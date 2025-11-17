Хмельницкая и Ровенская АЭС уже 10 дней работают на пониженной мощности. Это произошло после повреждения электрической подстанции из-за воздушной атаки РФ.

Об этом проинформировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его информации, в ночь на 7 ноября обе станции были отключены от одной из двух линий электропередачи напряжением 750 кВ.

Как выяснилось, повреждена подстанция, которая имеет "решающее значение" для ядерной безопасности.

При этом в агентстве отмечают, что одну из линий удалось восстановить, однако вторая всё ещё не функционирует. Из-за этого по требованию оператора энергосети три энергоблока продолжают работать на пониженной мощности.

"Для атомных электростанций они являются незаменимыми для поддержания внеплощадочных источников электроснабжения, обеспечивающих работу систем безопасности и охлаждения, поэтому их целостность является жизненно важной для ядерной безопасности и защищенности", – указал Гросси.

Напомним, Запорожская атомная электростанция снова получила доступ к резервному электроснабжению - впервые за полгода. Ремонт второй линии завершили под защитой локального перемирия, организованного МАГАТЭ.

На днях в "Энергоатоме" также заявили, что захваченная РФ Запорожская атомная электростанция снова оказалась под угрозой отключения внешнего питания.