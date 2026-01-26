Франция категорически против покупки Украиной британских ракет на деньги Евросоюза
Франция выступает категорически против того, чтобы Украина покупала британские крылатые ракеты Storm Shadow за кредитные деньги ЕС.
Об этом сообщает The Telegraph.
В статье отмечается, что коалиция из 11 столиц ЕС предложила смягчить правила, позволяющие Киеву использовать кредит в размере 90 млрд евро (78 млрд фунтов стерлингов) для закупок британского оружия. Однако Франция настаивает на том, чтобы эти средства тратились внутри ЕС.
По данным The Telegraph, фактически речь идет о продвижении французских интересов: Франция предлагает финансировать поставки собственных ракет SCALP-EG — аналога Storm Shadow.
Таким образом, спор вокруг военной помощи Украине приобретает и коммерческий, и политический характер, отмечает издание.
Ранее западные СМИ уже писали о конфликте между Францией и Германией в связи с тем, что Париж хочет, чтобы за кредитные деньги ЕС вооружение для Украины закупалось только в странах ЕС. По данным Politico, президент Франции Эмманюэль Макрон призывает ЕС сократить закупки американского оружия для Украины на фоне усиливающегося раскола в НАТО, предоставив контракты европейским компаниям.
Напомним, Франция передала Украине некоторое количество беспилотников Rodeur 330, способных, как заявляется, бить на расстояние до 500 км.