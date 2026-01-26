Франция выступает категорически против того, чтобы Украина покупала британские крылатые ракеты Storm Shadow за кредитные деньги ЕС.

Об этом сообщает The Telegraph.

В статье отмечается, что коалиция из 11 столиц ЕС предложила смягчить правила, позволяющие Киеву использовать кредит в размере 90 млрд евро (78 млрд фунтов стерлингов) для закупок британского оружия. Однако Франция настаивает на том, чтобы эти средства тратились внутри ЕС.

По данным The Telegraph, фактически речь идет о продвижении французских интересов: Франция предлагает финансировать поставки собственных ракет SCALP-EG — аналога Storm Shadow.

Таким образом, спор вокруг военной помощи Украине приобретает и коммерческий, и политический характер, отмечает издание.

Ранее западные СМИ уже писали о конфликте между Францией и Германией в связи с тем, что Париж хочет, чтобы за кредитные деньги ЕС вооружение для Украины закупалось только в странах ЕС. По данным Politico, президент Франции Эмманюэль Макрон призывает ЕС сократить закупки американского оружия для Украины на фоне усиливающегося раскола в НАТО, предоставив контракты европейским компаниям.

Напомним, Франция передала Украине некоторое количество беспилотников Rodeur 330, способных, как заявляется, бить на расстояние до 500 км.