Великобритания недавно передала Украине дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow после отказа президента США Дональда Трампа передать ракеты "Томагавк".

Об этом сообщает агентство Bloombeg со ссылкой на источники.

Точная численность переданных Лондоном боеприпасов неизвестна.

"Поставка неуказанного количества ракет была осуществлена ​​для того, чтобы обеспечить Украину запасами в преддверии зимних месяцев", - пишет издание.

Собеседники агентства добавили, что Лондон сделал это из-за опасений, что Москва усилит атаки на гражданские объекты в Украине.

Ракеты Storm Shadow относятся к классу боеприпасов воздушного базирования и могут бить на расстояние до 250 километров. Правительство Великобритании не раскрывает, сколько ракет Storm Shadow оно передало Украине за время войны, и обычно не объявляет о новых поставках.

Напомним, вчера Трамп снова отказался предоставлять Украине ракеты "Томагавк" и предложил Киеву и Москве еще повоевать.

Российская сторона периодически сообщает об ударах ракетами Storm Shadow. Так, летом россияне заявили о прилете этих ракет по центру Донецка.