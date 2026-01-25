Франция передала Украине некоторое количество беспилотников Rodeur 330, способных, как заявляется, бить на расстояние до 500 км.

Об этом пишет издание France24.

По данным ресурса, Франция и Украина активно развивают сотрудничество в сфере производства беспилотного оружия, часть из которого была передана Украине.

"Французская группа EOS Technologie разработала беспилотник Rodeur, некоторые экземпляры которого уже поставлены в Украину. Он способен преодолевать расстояние до 500 км и находиться в воздухе до пяти часов. Эта модель, способная выполнять как разведывательные задачи, так и атаки "камикадзе", может использоваться в Европе скорее в качестве "щита", а в Украине - в качестве "меча", - пишет France24 со ссылкой на президента EOS Technology Жан-Марк Зулиани.

Как отмечает компания-производитель, Rodeur 330 собирается двумя операторами менее чем за 10 минут и может находиться в воздухе до пяти часов, после чего поражает цель благодаря встроенной системе точного наведения. Ударный дрон имеет размах крыльев 3,3 метра, развивает крейсерскую скорость до 120 км/ч и способен подниматься на высоту до 5 тысяч метров.

По данным EOS Technologie, Rodeur 330 оснащён противотанковой боевой частью массой 4 кг. Аппарат может работать без использования GPS, применяя систему оптической навигации. Также он оборудован парашютной системой, которая позволяет безопасно вернуть дрон во время учебных полётов или в случае отмены боевого задания. По данным компании, на данный момент боевой радиус беспилотников EOS составляет до 80 км, однако его планируют расширить до 100 км, а в дальнейшем - до 150-200 км. В июне 2025 года EOS продемонстрировала поражение танка беспилотником Rodeur 330 с инертной боевой частью с использованием FPV-управления. Уже в ноябре Rodeur 330 смог поразить цель в полностью автоматическом режиме.

Как сообщил генеральный директор EOS Technologie, эти дроны можно использовать в составе роя с возможностью одновременного применения до 30 аппаратов.

Ранее мы сообщали, что Украина временно остановила действие контракта на поставку дополнительных ударных беспилотников, который был заключен с немецкой компанией Helsing. Причиной стали неудачные испытания БпЛА в боевых условиях на украинской территории.

Также мы рассказывали, что Польша хочет получить от Киева беспилотные и ракетные технологии в обмен на передачу Украине своих списанных советских истребителей МиГ-29.