Взамен на передачу Украине своих списанных советских истребителей МиГ-29 Польша желает получить от Киева беспилотные и ракетные технологии.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба страны.

"Одновременно с передачей самолетов ведутся переговоры с украинской стороной о предоставлении Польше доступа к отдельным технологиям в области беспилотных летательных аппаратов и ракет. Цель состоит не только в компенсации оборудования, но и прежде всего в приобретении и совместном развитии новых оборонных и промышленных компетенций", - говорится в сообщении.

Передача Украине старых истребителей связана с тем, что "они достигли конца срока эксплуатации и не имеют перспектив дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Польши". В ведомстве добавили, что вместо списанных советских самолетов задачи станут выполнять американские F-16 и FA-50.

Правда, окончательное решение о передаче МиГ-29 Украине пока не принято.

Отметим, что Украина давно просит об этих самолетах, но только полгода назад Варшава допустила их передачу.

Ранее Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон подписали декларацию о намерении покупки Украиной военного оборудования, включая многоцелевые боевые самолёты Rafale.

Также сообщалось, что США разрешили Австралии реэкспортировать в Украину списанные танки Abrams.