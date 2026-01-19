Украина временно остановила действие контракта на поставку дополнительных ударных беспилотников, который был заключен с немецкой компанией Helsing. Причиной стали неудачные испытания БпЛА в боевых условиях на украинской территории.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Минобороны Германии и источники.

Как сказано в материале, поставленные ВСУ немецкие дроны не были оснащены ИИ-компонентами, как это предполагалось в контракте. В результате оборудование оказалось уязвимым для средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, украинские военные столкнулись с техническими сложностями при запуске БпЛА: в воздух смогла подняться только четверть дронов. Причиной стала механическая неисправность катапульты, используемой для запуска беспилотников.

По данным источников агентства, проблемы возникли с моделью HX-2, которая имеет заявленную дальность полета в 100 км и заявленную максимальную скорость 220 км/ч.

Германия, которая оплачивает поставки этих БпЛА Украине, не планирует размещать дополнительный заказ, пока Киев не выразит интерес к продолжению поставок.

Эти неудачи снизили спрос на беспилотники.

Ранее СМИ писали, что у России сейчас преимущество по дронам.

Кроме того, россияне все чаще применяют многоразовые дроны как для наступательных, так и для оборонительных операций.