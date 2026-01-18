В Украине продолжает ухудшаться ситуация в энергетике.

По данным "Укрэнерго", сложнее всего сейчас в Киеве и области (где уже введен режим чрезвычайной ситуации по энергетике). Коммунальщики постепенно возвращают тепло в столичные многоэтажки (хотя часть домов все еще остаются без отопления), однако это "возвращение" зачастую фиктивное - у многих горожан батареи еле теплые, в квартирах реально 14-15 градусов. Плюс — жестко отключают электроэнергию. Причем, система постоянно "слетает" и энергетики снова вынуждены вводить аварийные отключения.

Масштабные проблемы по электроэнергии (которые тянут за собой перебои с водой и отоплением) — также в Днепре и Одессе.

Да и в целом по стране электроэнергии становится все меньше, а отключений - все больше.

К примеру, как отчиталось "Укрэнерго", потребление на утро 16 января потребление электроэнергии в стране было на 1,2% ниже, чем сутками ранее. Причина - "вынужденное применение более жестких мер ограничения в большинстве регионов Украины". 15 января потребление тоже было ниже, чем 14- го - на 2,9%. Причина та же — "больший объем принудительных ограничений".

Как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, дефицит электроэнергии в Украине просто огромен - как минимум, 5-6 гигаватт, а это примерно треть от необходимых объемов. При этом в отдельных регионах "дыра" в потреблении еще больше. К примеру, в Киеве не хватает 70%, а в Одессе и Днепре - 50%, — отметил Корольчук. Ситуацию в столице он вообще называет "полублекуатом".

Причем, не исключено, что обстановка может еще ухудшиться, тем более, что в Украине в ближайшую неделю усилятся холода.

Усугубляет ситуацию в столице и наследие ускоренной застройки прошлых лет - из-за нарушений строительных норм и несанкционированного подключения новых домов, по данным экспертов, нагрузка на сети вчетверо выше допустимой.

Интересно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко на прошлой неделе уже публиковал в Фейсбуке апокалипсические картинки полностью обесточенного и замерзшего города, описывая риски так называемого "каскадного эффекта", когда энергосистема попросту начинает рушиться. Каскадный эффект в энергетике — это по -факту масштабное обрушение энергосистемы, которое заканчивается ее полным выключением. В отличие от контролируемого блэкаута, каскадный эффект не позволяет оперативно перезапустить систему, требуя длительного времени на ремонты.

В то же время, отдельные города, например Харьков, до последнего времени относительно стабильно переживали обстрелы, несмотря на близость к линии фронта.

Впрочем, у этого парадокса есть объяснение - местные власти за последние годы установили в различных районах небольшие ко-генерационные установки (производят одновременно и тепло, и электроэнергию). Причем часть из них находится под землей. Это серьёзно повысило устойчивость системы. Также оперативно ремонтируются после прилетов и ТЭЦ. Однако, удары в последнее время учащаются. И мэр города Терехов уже предупредил, что ситуация может ухудшиться.

"С каждым таким обстрелом централизованная подача тепла и электричества становится всё более сложной. Потому что энергетика сейчас в очень тяжёлом состоянии: резервы не бесконечны, нагрузка — пиковая, а любое новое повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации", - сказал мэр.

Рассказываем, что происходит в украинской энергосистеме.

Статус, фронт, логистика. Как и почему изменилась тактика ударов по энергетике

В последние два месяца тактика российских ударов по украинской энергосистеме изменилась.

Ранее, как уже писала "Страна", Россия пыталась "разбить" Украину на энергоострова, "расколоть" Правобережье и Левобережье, для чего била буквально по всем регионам.

Частично это срабатывало. К примеру, из объединенной энергосистемы на время "выпадала" Полтавская область. Но такое "отсоединение" было непродолжительным по времени - энергетики очень быстро вернули регион в ОЭС.

Затем россияне "сузили фокус" — и атаки поочередно пошли, в основном, на Одессу, Днепр и Киев (плюс - ключевые небольшие города в этих областях).



Как отметил в комментарии The New York Times Александр Харченко, директор консалтинговой компании "Центр исследований энергетической отрасли", цель атак - изолировать эти города от национальной сети, а затем уничтожить их электростанции. Удары повторяются примерно раз в две недели и приурочены так, чтобы сорвать ремонтные работы.



"Они стараются бить по объектам именно в момент, когда идет восстановление, - говорит Харченко. - У нас много раненых и погибших среди энергетиков".



Издание пишет, что в прошлую пятницу Россия ударила по трансформаторным подстанциям в Киеве и вокруг него. Эти удары отрезали столицу от поступления электроэнергии из других регионов страны. Россия также поразила все три киевские электростанции, работающие на природном газе и угле, лишив город внутренних источников тепла и электричества.



"Свет в городе погас. Киев превратился в ледяное царство: деревья покрылись инеем, а сугробы блестели на зимнем солнце. Во вторник город, который обычно потребляет около 2000 мегаватт электроэнергии, выживал менее чем на десятой части этого объема, сказал Харченко. Власти направили остатки энергии на водонасосные станции, метро и другие критически важные объекты инфраструктуры. Большинство жилых домов было обесточено. По мере падения температуры многие жители остались и без отопления. Киевские электростанции производят не только электричество, но и горячую воду для системы центрального отопления. Чтобы хоть как-то компенсировать потери, власти начали перенаправлять горячую воду из сети газовых котельных. Но тепла они дают значительно меньше", - описывала The New York Times ситуацию в Киеве.



Корольчук говорит, что россияне фактически разрушили "киевское энергетическое кольцо". "Киев брал электроэнергию от городских ТЭЦ, Трипольской ТЭС и, по выделенным линиям, от Ривненской и Хмельницкой АЭС. Городские ТЭЦ были сильно повреждены ударами, как и Трипольская ТЭС, а электричество от атомных станций не могло поступать в нужных объемах из-за ударов по системе передачи и трансорматорах", — пояснил Корольчук.



По такому же принципу РФ била по Днепру и Запорожью. 8 января области фактически оказались полностью обесточенными. Ситуацию в Запорожье глава ОВА Иван Федоров охарактеризовал как "первый за последние годы тотальный блэкаут". Правда, уже под утро регион снова был с электроэнергией.



По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, Россия хочет уничтожить всю генерацию, оставшуюся на левом берегу, в Днепре и Запорожье, и перебить систему передачи, чтобы не было возможности компенсировать эти потери из других регионов. Так, под удар попали Приднепровская ТЭС и крупные подстанции "Укрэнерго". Как отметил Харченко, в энергетическом районе, куда входят Днепр и Запорожье, россияне одновременно ударили разными средствами поражения сразу по всем большим подстанциям.



Что касается Одессы, по которой еще ранее были мощные удары, то там задача РФ упрощалась тем, что энергосистема региона традиционно считается слабой, поскольку имеет всего несколько "смычек" с ОЭС и практически лишена собственной генерации.



"Скажем, Киев буквально "подвесили" на энергетическую нить. И, судя по тому, что удары периодически повторяются, создается впечатление, что враг хочет держать нашу столицу в таком подвешенном состоянии как можно дольше", — считает эксперт энергорынка Олег Попенко.



По его мнению, "выбор" Россией объектов на "выбивание из объединенной энергосистемы" поясняется просто.



"Киев - столица, к ней привлечено внимание и украинцев, и международной общественности, плюс тут базируется центральная власть и сосредоточено много важных предприятий. Днепр — близко к линии фронта, обеспечивает потребности военных, там работают предприятия ВПК. Одесса - это порт и основные логистические цепочки. Кроме того, это крупнейшие города страны, где россияне хотят вызвать массовое недовольство жителей", — говорит Попенко.

Отметим, что российская армия продолжает атаковать и другие регионы. В частности, недавно были удары по Харькову, Чернигову и др. Но все же основное вектор, и, соответственно, самые тяжелые последствия - в Киеве, Днепре и Одессе.



При этом по касательной ухудшение ситуации в этих городах бьет и по остальным регионам, так как их "квоты" на электричество уменьшают, чтобы хотя бы частично передать ресурс в мегаполисы.

В Киеве - дефицит 70%, в Днепре и Одессе - 50%. Почему не "выключают" Харьков и Житомир?

Мы уже писали, что происходит с энергосистемой после атак. Удары по объектам генерации (ТЭЦ, ТЭС, ГЭС) приводят к снижению производства электроэнергии и уменьшают возможности балансировать нагрузку на систему в пиковые периоды. А повреждения трансформаторов и системы передачи не позволяет задействовать на полную мощность атомные блоки. Энергетики вынуждены принудительно снижать их мощность, чтобы не произошло аварийной остановки.



Таким образом, нарастает дефицит электроэнергии.



По словам Корольчука, сейчас 9 блоков украинских АЭС выдают, в лучшем случае, 6 вместо 9 Гигаватт. А общая генерация составляет максимум 10 гигаватт вместо недавних 14.

"Получается, враг за короткий период попросту "выбил" 4 ГВт", — отметил Корольчук.

При этом потребности в электроэнергии растут, особенно на фоне морозов. "Реально нужно 15-16 ГВт, то есть, дефицит по стране - 30%", — пояснил нам Корольчук.



Отметим, что эти цифры расходятся с теми, что недавно озвучил президент Зеленский. По его словам, потребление в Украине на 15 января составляло 18 Гвт, тогда как возможности системы - около 11 ГВт.



"Подозреваю, откуда взялась цифра в 18 гигаватт потребления. Накануне отопительного сезона тогда еще глава Минэнерго Гринчук сказала, что подготовлено 17,7 ГВт мощностей. Но это не означает, что именно столько мы потребляем. Многие предприятия ушли на длительные каникулы до конца января. Реально потребление, даже на пике морозов, это 15 Гвт, а по возможностям энергосистемы президента, скорее всего, сориентировали на максимальные цифры в 11 ГВт, при том, что в реальности они, в лучшем случае, не превышают 10 ГВт", - пояснил Корольчук.



Но, по его словам, в регионах, которые россияне атакуют особенно жестко, ситуация намного хуже. К примеру, в Киеве дефицит электроэнергии - 70%. Именно с этим связаны жесткие отключения и перманентный "вылет" системы в аварийный режим.



Скажем, в некоторых населенных пунктах Киевской области, в частности, в Вышгородском районе, света не было 5-7 суток, затем энергетики запитали отдельные группы в режиме 12/4: 12 часов света нет, 4 есть), но время от времени систему все равно выбивает, и тогда начинают действовать аварийные отключения - до стабилизации ситуации.



В Днепре и Одессе, по словам Корольчука, дефицит электроэнергии составляет примерно 50%. "Уровень разрушений критической инфраструктуры примерно такой же как и в Киеве, но и в Днепре, и в Одессе меньше потребителей, чем в столице", - пояснил Корольчук.



При этом, в некоторых регионах, ранее также считающихся критическими, масштабы отключений сейчас заметно меньше, чем, к примеру, в столице.



Речь идет, в частности, о фактически прифронтовом Харькове, который до недавнего времени практически вообще не отключали (хотя сейчас, после серии ударов по инфраструктуре, ситуация, по словам мэра города Терехова, ухудшается). В соцсетях уже даже появились мэмы удивленных гостей Харькова, взирающих на яркую новогоднюю иллюминацию с подписями "Когда приехал из киевского блэкаута в Харьков".

Также в народе появились объяснения неожиданного харьковского "благополучия": по слухам местные власти сумели обеспечить перенос генерирующих мощностей под землю, где они недосягаемы для ударов.



Как пояснил нам Юрий Корольчук, на самом деле Харьков обеспечивают электроэнергией местные ТЭЦ и Змиевская ТЭС. По ним было много ударов, но энергетики каждый раз восстанавливали генерацию.

"Что касается "подземных станций", то они тоже есть, но речь идет не о "большой генерации", а о ко-генерационных установках (они вырабатывают одновременно и тепло, и электроэнергию) относительно малой мощности, размещаемых на подземных уровнях харьковских заводов, которые также дают прирост общей генерации", - пояснил Корольчук.



По словам Попенко, в Харькове также было установлено несколько десятков мобильных котельных, обеспечен резервным питанием местный водоканал. Плюс городу передал мощную газотурбинную установку "Укранфта".



Сравнительно "благополучным" сейчас считается также Житомир, где отключений очень мало. В городе также был сделан акцент на установке ко-генерации, обеспечении резервного питания водоканала и прочее.

Впрочем, на самом деле, по словам Корольчука, во многих случаях включается пиар местных властей, поскольку в том же Житомире резервного питания установили на достаточно небольшое количество киловатт, а главная причина того, что меньше отключают, — меньшее количество атак и сравнительно небольшой число потребителей.



Отметим, что прежние просчеты местных властей сейчас сильно ухудшают ситуацию по электроэнергии в проблемеых регионах.



К примеру, как рассказал нам Попенко, в Киеве из-за нарушений строительных норм и несанкционированного подключения новых домов нагрузка на сети вчетверо выше допустимой. Кроме того, по его словам, местные власти до последнего тянули с резервным питанием для водоканала (за него внесли плату только осенью 2024 года).



"Это повысило уязвимость столичных сетей, и упростило задачу россиян по их "выключению", - говорит Попенко.

Грозят ли украинской энергосистеме каскадный эффект и полный блэкаут

По словам Корольчука, энергетики постоянно ремонтируют сети, но ситуацию серьезно ухудшают морозы. "Грунт уже промерз, и подземный кабель, в случае его повреждения, заменить не так легко. Также сложно провести испытание сетей после ремонта, если на улице мороз", - говорит Корольчук.



Минусовую температуру вплоть до 20 градусов мороза и больше синоптики обещают, как минимум, на ближайшую неделю.



Это может еще больше ухудшить ситуацию в энергосистеме.

"По факту, Киев уже и так находится в полу-блекауте. Морозы, особенно на фон новых атак, могут еще больше усугубить ситуацию с энергоснабжением", - говорит Корольчук.



Отметим: нардеп от СН Александр Федиенко на прошлой неделе публиковал на своей странице в Фейсбуке апокалипсические картинки застывшего города и писал о касадных отключениях и блэкауте с серьезными последствиями.

Корольчук пояснил: каскадный эффект - это по факту, недочет диспетчера, когда после вынужденного выключения одного объекта генерации, тот не успевает перекрыть потребности за счет другого источника, и система начинает "сыпаться".

"Ни в Киеве, ни в других городах каскадного эффекта пока не было. Он, по-сути, хуже блэкаута, поскольку в последний можно зайти контролируемо, отключив, скажем, все АЭС. А каскадный эффект предусматривает выключения всей генерации одна за другой, если диспетчер не успевает вводить новые источники вместо тех, что "затухают", — пояснил Корольчук.



Вместе с тем, он не исключает ухудшения ситуации, скажем, если россияне ударят по подстанциям самих АЭС (что чревато аварийной остановкой блоков) или же дальнейшими ударами по передаче (в это случае не будет возможности передать электроэнергию в дефицитные регионы).

Лучше может стать только в марте, когда начнут на полную включаться ГЭС и солнечная генерация, плюс - станет теплее. Это позволит уменьшить время отключений на несколько часов. Но в течение ближайших 6 месяцев отключений света Украине не избежать.

"Даже если морозов не будет дефицит уменьшится до 3 ГВт, но не исчезнет полностью", - говорит Корольчук.



Попенко не исключает вариантов для Киева и регионов, когда света не будет по несколько суток: вплоть до полного блэкаута и эвакуации населения.