Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблемах с закупками американского вооружения за деньги европейцев.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении 13 января.

"Важно, чтобы было реально и своевременно выполнение всех договоренностей с нашими партнерами. Программа PURL нуждается в наполнении, и в январе сделано еще недостаточно", – заявил украинский президент.

Напомним, ранее газета Politico сообщила, что в Евросоюзе произошел раскол по поводу того, как использовать 90 млрд евро, которые в декабре европейцы выделили Украине. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон призывает ЕС сократить закупки американского оружия для Украины на фоне усиливающегося раскола в НАТО, предоставив контракты европейским компаниям, что означает для Киева возможные задержки с поставками оружия.

Против такого использования кредита выступают большинство стран ЕС во главе с Германией и Нидерландами.

Разногласия между ЕС и США усилились после угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.

О том, что при одном из сценариев следствием этого могут быть проблемы с 90 млрд евро, выделенными ЕС Украине, мы писали в отдельном материале.