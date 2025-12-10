В уходящем году Европе не удается компенсировать американскую помощь, предоставляемую Украине.

К такому выводу подводят подсчеты Кильского института мировой экономики (Германия).

После рекордно высокого уровня в первой половине 2025 года военная помощь Украине резко сократилась летом. Эта тенденция сохранилась в сентябре и октябре.

В 2022-2024 годах ежегодные ассигнования на помощь в среднем составляли около 41,6 миллиарда евро, включая взносы из Европы, США и других доноров. В 2025 году выделено 32,5 миллиарда евро. Чтобы выйти на прежний показатель до конца года, партнерам придется удвоить вложения.

При нынешних темпах военная помощь Европы недостаточна для компенсации недостатка поддержки со стороны США, говорится в исследовании.

Если сохранится текущий темп, 2025-й станет годом с наименьшим объемом новой помощи Украине с момента вторжения России в 2022 году.

Германия, Франция и Великобритания значительно увеличили свою военную помощь по сравнению с 2022–2024 годами: Германия - почти втрое, Франция и Великобритания - более чем вдвое. Но если измерять помощь в процентах от ВВП, страны все еще значительно отстают от ведущих доноров Украины Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции.

Италия сократила свои и без того низкие ассигнования на 15%, а Испания сообщила об отсутствии новой военной помощи в 2025 году.

На днях Дания объявила, что планирует почти вдвое сократить помощь Украине в 2026 году.

А Рим вообще прекращает участие в программе PURL по закупке американского оружия для оборонных нужд Киева.