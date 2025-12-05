Дания планирует почти вдвое сократить помощь Украине в 2026 году

Об этом сообщает местная государственная радиостанция Danmarks Radio на своём новостном сайте.

"В ответе на запрос Комитета по вопросам обороны министр обороны Трольс Лунд Поульсен сообщил, что в следующем году Дания предоставит 9,4 миллиарда крон (1,46 миллиардов долларов). В прошлом году мы предоставили 16,5 миллиардов крон ($2,55 млрд), а годом ранее – почти 19 миллиардов крон ($2,94 млрд)", – говорится в сообщении.

Напомним, в настоящее время Дания является страной, которая оказала Украине наибольшую поддержку в денежном выражении относительно собственного валового внутреннего продукта.

Напомним, Копенгаген ждёт ответа Киева по оружейному заводу Fire Point, попавшему в коррупционный скандал.

Ранее в Bloomberg писали, что Италия прекратила платить США за оружие для Украины.

Война в Украине продолжается 1381-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 5 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг нардеп Безуглая заявила в Верховной Раде, что Покровск уже фактически захвачен, а соседний с ним Мирноград находится в полном окружении. Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что Покровск не потерян, а оборона его и Мирнограда сдерживает дальнейшее продвижение армии РФ. На фоне этого обозреватель Deep State фиксирует крупное продвижение противника в Волчанске Харьковской области: российские войска вошли в южную часть города.

