США более не вовлечены в финансовом плане в украинский кризис и пытаются положить ему конец.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании с министрами.

По словам главы Белого дома, значительную часть помощи от Вашингтона Киев получал наличными.

Теперь же европейцы покупают у США оружие по полной стоимости для дальнейшей передачи Украине, сказал Трамп.

Также глава Белого дома добавил, что представители США в России работают над тем, чтобы разобраться, возможно ли мирное урегулирование в Украине, и выразил надежду на завершение войны.

Ранее Трамп уже говорил, что Соединенные Штаты больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО.

Напомним, сегодня в Москве начались переговоры президента РФ Владимира Путина с американской делегацией, в которую вошли зять главы Белого дома Джаред Кушнер и спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

О том, что происходит вокруг переговоров о мирном плане Трампа, мы подробно писали в отдельном материале.

