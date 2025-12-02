В российской столице начались переговоры президента РФ Владимира Путина с американской делегацией, в которую вошли зять главы Белого дома Джаред Кушнер и спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

После прилета в Москву утром Кушнер и Уиткофф встретились со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Вместе они пообедали в ресторане, который накануне войны был удостоен звезды Michelin.

Американцы в сопровождении Дмитриева также прогулялись по центру Москвы, где успели увидеть Кремль и Большой театр.

К слову, в Москве сейчас находится и глава МИД Китая Ван И. Он встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Между тем Владимир Зеленский заявил, что если сегодняшние переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным пройдут хорошо, то "мы встретимся с Трампом очень быстро".

Он также анонсировал некие тяжелые решения.

"Простых решений не будет. Вопрос не в сложности их принятия. Я способен принимать решения — важно, чтобы они были справедливыми", - сказал президент.

Он ожидает сигналов от Уиткоффа и Кушнера после их переговоров в Москве.

"Я думаю, от этих сигналов будут зависеть будущие и следующие шаги. Шаги будут изменяться в течение сегодняшнего дня. Я думаю, даже почасово", - добавил Зеленский.

По данным Axios, Уиткофф и Кушнер после сегодняшних переговоров с Путиным встретятся с Зеленским в Европе.

Напомним, Трамп говорил, что проведет саммит с Путиным и Зеленским только тогда, когда мирный план будет согласован всеми сторонами.

Ранее мы разбирали, что происходит вокруг переговоров о мирном плане США для Украины.