Соединенные Штаты больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО.

Об этом заявил на брифинге американский президент Дональд Трамп.

"Мы больше не тратим деньги (на Украину - Ред.). Теперь нам платят через НАТО", - заявил Трамп журналистам, говоря о войне в Украине.

Также, по словам президента США, ситуация вокруг Украины больше не грозит мировой войной.

"Еcли бы я был президентом, этой войны никогда бы не случилось. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет", - сказал Трамп.

Президент США затронул тему и введенных глобальных пошлин. Он заявил, что Штаты сохраняют очень высокие пошлины против Индии из-за продолжающихся закупок российской нефти.

Накануне западная пресса писала, что поставки американского оружия для союзников по НАТО с последующей передачей Украине остановлены из-за шатдауна правительства США.

Напомним, на днях Трамп в очередной раз сказал, что Вашингтон положил конец восьми войнам и сделает это ещё с одной – в Украине.