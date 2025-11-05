Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин "попросил его помочь урегулировать конфликт в Украине".

Об этом глава Белого дома сказал на Американском бизнес-форуме в Майами.

"Я говорил с Путиным две недели назад, и он сказал – цитирую: "Мы уже десять лет пытаемся закончить ту войну, но нам так и не удалось. Теперь тебе предстоит это уладить". Мне удалось решить некоторые такие вопросы за час – без всякой помощи от ООН. Единственное, что я от них получил, – это пустой телесуфлёр. Помните, как я тогда вышел на сцену? "Дамы и господа, от имени Соединённых Штатов Америки – президент Дональд Дж. Трамп". Я смотрю на телесуфлёры – а там после этих слов... ничего", – заявил Трамп.

Ранее президент США сказал сенаторам-республиканцам, что Вашингтон положил конец восьми войнам и сделает это ещё с одной – в Украине.

Напомним, накануне представитель США в НАТО Мэттью Уитакер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, заявив, что "эта бессмысленная война должна прекратиться".

Также в НАТО говорили, что война в Украине зашла в тупик и пришло время для переговоров.