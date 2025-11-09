Поставки американского оружия для союзников по НАТО с последующей передачей Украине остановлены из-за шатдауна правительства США.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники в госдепартаменте.

По их данным, пострадали поставки ракет воздух-воздух AMRAAM, а также РСЗО HIMARS и радаров Aegis.

Один из чиновников заявил, что в прошлом месяце численность персонала Госбюро по военно-политическим вопросам составила всего четверть сотрудников. Из-за этого поставки ракет и боевых систем союзникам по НАТО оказались приостановлены, в частности из-за шатдауна свои системы не получит Дания, Хорватия и Польша.

"Это [приостановка работы правительства] наносит большой вред как нашим союзникам и партнерам, так и американской промышленности, затрудняя доставку многих из этих критически важных возможностей за рубеж", - приводит Axios слова чиновника.

Напомним, что сейчас именно Европа закупает оружие и боеприпасы для передачи Украине. США бесплатно вооружения больше не поставляют.

Ранее мы писали, что Великобритания недавно передала Украине дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow после отказа президента США Дональда Трампа передать ракеты "Томагавк".

Вооружённые силы ФРГ также передадут Киеву две зенитные ракетные системы Patriot.