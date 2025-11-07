Экономический ущерб от шатдауна в США оказался гораздо больше, чем предполагалось, и может стать долгосрочным.

Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

По его словам, текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории - 37 дней.

При этом потери ВВП составляют около $15 млрд в неделю, из-за чего рост экономики в последнем квартале будет ниже, чем ожидалось.

750 тысяч сотрудников отправлены в отпуск без содержания. Всего около 23% федеральных служащих будут отправлены в вынужденный отпуск.

Авиакомпании тысячами отменяют рейсы. 42 млн человек рискуют столкнуться с перебоями в выдаче талонов на еду.

Напомним, шатдаун в США начался 1 октября и длится уже более месяца. Прежний рекорд продолжительности был установлен в первое президентство Дональда Трампа: в 2018 году правительство не работало в течение 34 суток.

Накануне из-за шатдауна в Соединенных Штатах начали отменять тысячи авиарейсов.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.