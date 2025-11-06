Министр транспорта США Шон Даффи распорядится на 10% сократить количество авиарейсов в 40 крупнейших аэропортах страны. Это связано с приостановкой работы американского правительства (шатдауна), которая длится уже больше месяца.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Вводимые ограничения связаны с проблемами в авиадиспетчерском управлении: из-за шатдауна многие из 13 тысяч авиадиспетчеров и 50 тысяч сотрудников транспортной безопасности вынуждены работать без зарплаты.

По данным сервиса авиационной аналитики Cirium, сокращение полетов коснется 30 самых загруженных воздушных гаваней страны, в том числе Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго, Атланты, Лос-Анджелеса и Далласа. Будут сокращены около 1,8 тысячи рейсов и более 268 тысяч мест для пассажиров.

Федеральное управление гражданской авиации уточнило, что сокращения будут вводить поэтапно, начиная от 4%, затем до 5, 6 и 10% в течение недели. При этом международные рейсы изменения не затронут.

Авиакомпании United Airlines, American Airlines и Southwest уже заявили, что постараются минимизировать негативные последствия меры для своих пассажиров. Так, United Airlines предлагает гибкие возвраты балетов. А компания Southwest потребовала скорейшего завершения шатдауна.

На днях Bloomberg анонсировал, что в США могут закрыть авиасообщение из-за шатдауна.

Шатдаун в США начался 1 октября и длится уже более месяца. Прежний рекорд продолжительности был установлен в первое президентство Дональда Трампа: в 2018 году правительство не работало в течение 34 суток.