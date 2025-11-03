В США могут закрыть авиасообщение из-за шатдауна (приостановки работы правительства).

Об этом сообщает Bloomberg.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что закроет воздушное пространство страны, если полёты станут небезопасными из-за шатдауна.

BIoomberg отмечает, что Федеральное управление гражданской авиации уже замедлило движение в аэропортах из-за нехватки авиадиспетчеров, многие работают без оплаты. В пятницу более 6 200 рейсов были задержаны, почти 500 отменены.

Напомним, с 1 октября в Штатах начался новый финансовый год, но в конгрессе не смогли договориться о его бюджете. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в остановке работы правительства.

Кроме того, используя шатдаун, Белый дом заморозил 26 миллиардов долларов для демократических штатов.

Также телеканал CNN сообщал, что республиканцы США уволили больше четырех тысяч госслужащих, пользуясь остановкой работы правительства. CNN утверждал, что эти увольнения используются лидером республиканцев президентом США Дональдом Трампом в качестве рычага давления на демократов, так как некоторые из агентств, по которым прошлись увольнения, республиканцы связывают с Демпартией.