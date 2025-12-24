В Чехии правительство и правящая коалиция разошлись по вопросу помощи Украине. Поводом стали заявления министра обороны Яромира Зуны.

Об этом сообщает портал Novinky.

На прошлой неделе Зуна публично поддержал продолжение чешской инициативы по поставкам боеприпасов Украине и заявил, что участие страны в этой программе должно быть сохранено. Он также подтвердил поддержку Украины.

Эти заявления были негативно восприняты правящей коалицией. Их вынесли на обсуждение совета победивших на выборах партий ANO, SPD и Motoristu. Входящие в коалицию политические силы по итогу решили, что министр обороны в дальнейшем будет высказываться только по вопросам армии и ее обеспечения, а позицию правительства по внешней политике, включая Украину, будет публично озвучивать только премьер-министр Андрей Бабиш.

После этого один из лидеров коалиции Томио Окамура на пресс-конференции в присутствии министра заявил, что тот "не принял приглашение посетить Украину".

Он также подчеркнул, что любая поддержка Украины "должна вести к миру", и заявил об отказе его партии SPD финансировать закупки вооружений для Киева из бюджета.

Министерство обороны, по его словам, должно подать документы о прекращении участия в инициативе помощи Украине.

Напомним, ранее Чехия была центральным европейским хабом по закупкам снарядов для Украины. Но победивший на выборах премьер Андрей Бабиш пообещал эти закупки прекратить.

Также недавно Бабиш отказался брать гарантии по кредиту для Киева.